Escándalo por presunto acoso sexual salpica a coronel de la Policía

La Subteniente Leidy Katherine Montenegro Muñoz, de 22 años de edad denunció acoso laboral y sexual por parte del Teniente Coronel Juan Carlos Arévalo Rodríguez, quien actualmente se desempeña como comandante del primer Distrito de Policía Duitama del Departamento de Policía Boyacá.

La subteniente manifiesta una serie de acosos por parte del coronel arévalo desde febrero de 2017. El pasado 20 de febrero impuso la denuncia frente a las autoridades luego de enviar cartas durante 12 meses al Coronel Juan Darío Rodríguez Martínez, comandante del Departamento de Policía de Boyacá, a la dirección de recursos humanos e incluso a la dirección de la Policía Nacional pero, según denuncia, nunca recibió respuesta.

Por eso, impuso la queja disciplinaria por acoso sexual y acoso laboral, maltrato al subalterno y ciudadanía ante la institución.

La subteniente Montenegro, antes de querer hablar para los medios, manifestó temor por su vida y la de su familia, pues a quienes cita en la queja disciplinaria como testigos, fueron relevados de sus cargos e incluso en uno de los casos, un compañero renunció tras hacer fuertes señalamientos contra el coronel Arévalo.

Montenegro sostiene que hace pocos meses la invitó a una sesión de chocolaterapia y le insinuó querer tocarla “Una vez me dijo que quería ir conmigo un spa que porque él era amigo de una del dueño y me dijo que fuéramos a una sesión de chocolaterapia y le dije que por qué y me dijo que me iba a untar todo mi cuerpo de chocolate y que me lo iba a lamer hasta el último rincón.”

En otro hecho, Moreno denuncia que al interior de la oficina del coronel Arévalo, que para ese entonces era comandante de la estación Chiquinquirá, “me dijo que le prestara mi tarro de agua, mi tarro tenía un chupón que porque necesitaba lavarse los dientes. Él entró al baño, se cepilló los dientes y al salir cogió la tapa y mirándome mis partes íntimas, mis senos morbosamente lamió el tarro en varias ocasiones y empezó a decir que él no quería que nada que lo que hiciera conmigo me diera asco.”

Uno de los puntos más críticos de esta denuncia es que, al parecer, la amenazó con sacarla de sus cargos anteriores. Arévalo le dijo que había trabajado con el expresidente Álvaro Uribe Vélez y que podía disponer de su futuro “me citó una vez en su oficina y bastante ofuscado me dijo que él había sido el jefe de su esquema de seguridad, que eran muy buenos amigos y que como yo era la peor oficial de la Policía me iba a hacer trasladar bien lejos.”

Montenegro denuncia que ese día, Arévalo le dijo que por ser amigo del senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez, "tenía y podía hacer conmigo lo que él quisiera”, agregó la subteniente.

Blu Radio intentó comunicarse con el coronel Arévalo pero dijo sentirse sorprendido y señalado y aseguró que no quiere hablar al respecto. También aseguró que deben ser sus superiores quienes hablen.

La Policía avanza en una investigación disciplinaria en la inspección general donde se cumplieron los primeros interrogatorios.

La institución además confirmó el traslado del coronel, del comando de Duitama al Club de Agentes de la Policía en Bogotá, mientras avanza la investigación.