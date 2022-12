Escasez de alimentos e higiene precaria, pan diario en colegios de Riohacha

Algunos sustentan que las manipuladoras de alimentos deben prepararlos en el piso.

“La clase de irregularidades que podemos observar es que hay una totalidad de 360 estudiantes, y muchas veces no mandan suministros de la minuta para todos. Mandan la comida falla, no la traen a tiempo, no todas las semanas mandan la comida, y los estudiantes a veces se quejan que tienen hambre”, manifestó Íngrid Pacheco Tapia, una de las coordinadoras del centro número14 de Riohacha. Lea también: Procuraduría abrió investigación por caso de alimentación escolar en Aguachica )

Por su parte. la secretaria de Educación de la ciudad, Dilcey Acosta, manifestó que la problemática se debe a falta de recursos, debido a que hasta el momento cerca de 30 mil niños no son atendidos por el PAE.

“En este momento tenemos aproximadamente una población de 44 mil matriculados en el distrito de Riohacha. Estamos contratando 18 mil complementos alimentarios. Esto implica que tengo una diferencia bastante considerable”, manifestó. (Vea también: Comida desperdiciada podría alimentar por un año a población de La Guajira, dice Planeación Nacional)

Otras de las problemáticas que han relatados quienes laboran en los centros, es que la infraestructura para cocinar los alimentos no es la adecuada, que no tienen suficientes utensilios para atender a toda la población y que en ocasiones, cuando reciben frutas, algunas vienen en mal estado.

Frente a este tema, la secretaria de Educación invitó a los rectores y coordinadores a denunciar ante la administración cualquier tipo de irregularidades.

Además explicó que se están buscando soluciones para ampliar la cobertura de atención alimenticia en los centros educativos.

