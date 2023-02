Esperamos generar alivios permanentes, no treguas temporales: Otty Patiño sobre cese al fuego

Este lunes se inauguró en la Conferencia interamericana de seguridad social el segundo ciclo de diálogos entre el Gobierno nacional y la guerrilla del ELN, con la presencia de la ONU, la Iglesia católica, los países garantes y acompañantes en estas negociaciones.

Los temas que se abordarán en este segundo ciclo serán la participación de la sociedad civil en este proceso, se terminarán de hacer algunos ajustes a la agenda y se va a hablar sobre la posibilidad de pactar un cese al fuego bilateral.

Otty Patiño, jefe negociador del Gobierno, se refirió a este tema y aseguró que la mesa de diálogos debe ser creativa, pues no debe pensarse únicamente en la disminución de las confrontaciones, sino en buscar alivios para las comunidades que se están viendo afectadas por el conflicto en diferentes zonas de Colombia.

“No vamos a pactar ninguna tregua, sino que vamos a hacer un camino donde lo que se haga y sobre lo que se haga no retrocedamos, las acciones para el desescalamiento del conflicto deben ayudar a crear las condiciones para que las comunidades tengan más espacio de libertad y de autonomía para una participación eficaz, esperamos que al finalizar este ciclo, basados en la noción del cese al fuego hayamos formulado y empezado a implementar decisiones que generen alivios permanentes, no temporales, no treguas temporales”, señaló Patiño.

Por su parte, al referirse a este punto de la agenda el jefe negociador del ELN alias 'Pablo Beltrán', aseguró que se hablará sobre los preparativos pata un cese al fuego bilateral y nacional.

