Espero que lo que Vargas diga sea pensando en paz y no en la Presidencia: Gaviria

El expresidente de la República César Gaviria aseguró en entrevista con BLU Radio que confía en que las críticas del vicepresidente Germán Vargas Lleras a la Justicia Transicional tengan el único interés de mejorar el acuerdo de paz con las Farc y no buscar votos para su candidatura presidencial de 2018.



“Yo quisiera pensar que Vargas Lleras lo que ha dicho lo ha dicho pensando en el proceso de paz (…) mal haría él o yo en comportarse de manera mezquina cuando lo que está de por medio es la paz y no una pelea por quién va a ser presidente de la República, porque es que todos estamos haciendo un esfuerzo por sacar la coyuntura política para juzgar el acuerdo de paz en sus méritos, en las implicaciones en la sociedad colombiana”, manifestó Gaviria.



Entre tanto, el jefe de la campaña por el SÍ en el Plebiscito por la Paz, enfatizó que Vargas Lleras tiene la obligación de pensar en la paz como todos los colombianos, pese a que tiene “derecho a tener dudas”.



“Hay derecho a tener dudas, pero de tener dudas a descalificarla (la justicia transicional) hay un abismo porque sin justicia transicional no hay acuerdo de paz”, añadió.



También advirtió que los ataques a la Justicia Transicional van directamente al acuerdo completo entre el Gobierno y las Farc, pues ésta es la médula de lo negociado.



“Una cosa es expresar dudas y otra irse contra la médula del acuerdo que es la justicia transicional (…) el vicepresidente tiene que tener cuidado que la Justicia Transicional es la médula del acuerdo”, remató.



Finalmente, dijo que pese a que el equipo de trabajo de Vargas Lleras lo viene atacando, el expresidente Gaviria no caerá en el juego de las agresiones.



“Sus segundos están dedicados a insultarme y a sacarme la piedra, pero no voy a contestar a eso, voy a argumentar simplemente y quiero decir una cosa con toda claridad, entiendo todos los temores y dudas y todo el mundo tiene derecho a expresarlas, lo que pasa es que la Justicia Transicional es la parte más compleja de este acuerdo, la más difícil de explicar”, finalizó.