Esposa de colombiano secuestrado por Hamás: "Elkana está rogando por su vida"

Rebecca Gonzalez, esposa del rehén colombiano-israelí Elkana Bohbo, habló en Mañanas Blu, sobre la difícil situación que su esposo enfrenta mientras se encuentra cautivo a manos de Hamás .

Prueba de vida

La organización islamista Hamás publicó este sábado el segundo vídeo esta semana del rehén colombiano-israelí Elkana Bohbot, en medio de los intentos del grupo palestino para resucitar el alto el fuego roto por Israel en la Franja de Gaza.

En un comunicado, la familia de Bohbot, de 35 años y secuestrado por Hamás en el festival Supernova el 7 de octubre de 2023, expresó su "ansiedad" y "preocupación" por la supervivencia del rehén en el "infierno de Gaza" y pidió ayuda para su liberación.

"Rogamos encarecidamente al público israelí que escuche la llamada de ayuda de Elkana. No lo olviden. Debemos rescatarle a él y a nuestros hermanos cautivos", precisó la familia, según el Foro de las Familias de los Rehenes.

"El corazón se puede partir en mil pedazos", expresó Rebecca, al referirse al sufrimiento que ve en la imagen de su esposo.

En el primero de los videos, la angustia se apodera de ella al notar los profundas ojeras y la incapacidad de movimiento de su marido. A pesar de esta dificultad, destaca que él está luchando por su vida.

Rebecca describió las espantosas condiciones en las que su esposo se encuentra. Asegura que comparte un colchón en condiciones insalubres, donde proliferan bichos y se encuentra expuesto a problemas gasométricos y de salud, como crisis de asma.

Lo que más le preocupa a su esposa es que la única forma en la que se podría intentar una liberación militar sería a un alto costo: la vida de los rehenes.

Llamado a la acción



Pide a las autoridades gubernamentales que intervengan, resaltando la urgencia de su situación.

"No puedo perder la fe. Mientras no vea a mi esposo salir con la Cruz Roja, seguiré haciendo ruido y rogando por su vida", concluyó con la firme esperanza que lucha por transmitir no solo a su familia, sino a las autoridades que tienen el poder de actuar en esta angustiante situación.