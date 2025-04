Esposa de colombo-israelí secuestrado por Hamás: "No he tenido ningún contacto con Elkana"

En las últimas horas, se conoció un vídeo de Elkana Bohbot, el colombo-israelí secuestrado por Hamás desde el pasado 7 de octubre de 2023.

El vídeo fue difundido por el grupo terrorista Hamás y allí Elkana toma un teléfono y, supuestamente, le envía un mensaje a su esposa, la colombiana Rebecca González.

En diálogo con Blu Radio, González se refirió al vídeo, asegurando que la supuesta llamada entre él y su esposo es falsa y la calificó como terrorismo psicológico.

“Yo no he tenido ningún contacto con Elkana, su último mensaje fue exactamente hace 562 días desde el 7 de octubre del 2023. El vídeo que acaba de salir pretende hacer creer que Elkana me está hablando a mí y a la familia, pero no es así. Él está en los túneles de Gaza sin acceso a luz, se ve en evidencia por su palidez que todo es un teatro y que no es real, en ningún momento está hablando conmigo y es lo que se llama el terror psicológico para mí, mi familia y mi hijo que obviamente no puede ver ninguno de los videos”, aseguró Rebecca.

En el mismo sentido, dice que es el tercer video que publican de él en un mes.

“Para mí el video es devastador porque veo a mi esposo ya sin fuerzas, él dice "estoy enfermo, ya no tengo fuerzas, ayúdenme a salir de acá", él está agotado ya. Por otra parte, doy gracias a Dios que sigue con vida y luchando”, agregó la colombiana.

Por último, le hizo un llamado al presidente Gustavo Petro.“Presidente Gustavo Petro , y a todo el Gobierno, hagan todo lo posible para traer a Elkana con vida. Él es un ciudadano colombiano y después de tres vídeos el mensaje es claro y es que hay que liberar a Elkana y a todos los secuestrados, es hora que impere la humanidad y termine este horror”, señaló Rebecca.