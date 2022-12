Esta Corte dejó libre a Santrich y ahora sentencia a Uribe: Hector Schamis

La Corte Suprema ordenó este martes el arresto domiciliario del expresidente y senador Álvaro Uribe, el político más influyente de Colombia en este siglo, dentro del proceso que le sigue por manipulación de testigos contra un opositor.

En entrevista con Mesa BLU, el analista Hector Schamis habló sobre el proceso que está afrontando el expresidente Álvaro Uribe Vélez tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia.

Grandes críticas ha recibido el presidente Iván Duque por el apoyo que le dio al senador Álvaro Uribe a través de un video, en el que destacaba el “gran ejemplo que ha sido durante años” el exmandatario.

“Las declaraciones son fundamentalmente institucionales, un presidente es un político. Es cierto lo de la independencia de poderes, pero también cada decisión judicial tiene una disonancia cognitiva importante”, explicó.

No obstante, sobre la decisión del alto tribunal Schamis hizo una fuerza crítica a la forma en la que juzgan, por ejemplo, en el caso del prófugo disidente ‘Jesús Santrich’.

“Esta Corte dejó libre a Santhich y ahora sentencia a arresto domiciliario al senador Uribe por manipulación de testigos. No se puede separar este tema de la independencia con este tipo de contradicciones. No se puede despolitizar del todo, la justicia opera con toda lógica, pero no en un limbo fuera de la política”, aseguró.

“Santrich, un líder de las Farc, exguerrilla, obtiene un beneficio que el senador Uribe no tiene. Si todo esto está pensado para reafirmar y consolidar la institucionalidad democrática, no va a hacer otra cosa que exacerbar la polarización”, añadió.

A su vez, resaltó que la politización ha sido el camino que se sigue hoy en día en gran cantidad de sistemas políticos y Colombia no es una excepción.

“Entender la política de Colombia separadamente de un plan de paz mal diseñado, que fue parte de una estrategia global, y que además perdió un plebiscito, ahí están los tuits del partido Farc que celebran el arresto domiciliario y veremos cómo termina”, insistió.

Escuche aquí la entrevista completa en Mesa BLU:

