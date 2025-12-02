Esta es la iniciativa legislativa con la que el Gobierno busca evitar el tráfico de fentanilo

Fue radicado en la Secretaría de la Cámara de Representantes el proyecto que busca castigar el porte, fabricación y transporte del fentanilo en Colombia. Es una iniciativa liderada por el ministro del interior, Armando Benedetti, y el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga.

Uno de los objetivos es, por ejemplo, una reforma contundente para tipificar como delito tanto el tráfico, la fabricación, el desvío, porte ilegal de fentanilo. Esto, según el texto, con el fin de garantizar la investigación, la judicialización y una sanción efectiva.

“Este es un mensaje de nuevo a la comunidad nacional e internacional, a propósito de una medida preventiva que estamos aplicando, que esperamos tenga eco en el Congreso de la República, para impedir que Colombia se convierta en un lugar de transporte o fabricación de esa sustancia que daño le hace a la salud pública”, argumentó Idárraga.

Ampolletas Fentanilo Foto: Policía Nacional

Por su parte, el ministro Benedetti señaló que esto es un proyecto preventivo, para evitar que los laboratorios de fentanilo que hay en México se instalen en Colombia.



Los ministros resaltaron que la meta es impedir que organizaciones criminales puedan usar fentanilo como una nueva fuente de ingresos, teniendo en cuenta esa capacidad de generar dependencia en dosis diminutas.

El proyecto también lo que busca es blindar la cadena de control para evitar que el producto médico, el que sí está permitido en entornos hospitalarios, sea sustraído o alterado para redirigirlo ya al mercado ilegal. Con esta radicación, el documento iniciará su trámite a partir del próximo año en la Cámara de Representantes para un primer debate.