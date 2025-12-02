En vivo
Esta es la iniciativa legislativa con la que el Gobierno busca evitar el tráfico de fentanilo

El objetivo también es impedir que los laboratorios de fentanilo que hay en México de organizaciones criminales se instalen en Colombia.

