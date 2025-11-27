En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Carlos Caicedo
Cantón Norte
Sanción campaña Petro
Infiltración de disidencias Farc

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Gobierno prohíbe sustancias usadas para fabricar fentanilo y refuerza control químico en Colombia

Gobierno prohíbe sustancias usadas para fabricar fentanilo y refuerza control químico en Colombia

Los ministros del Interior, Armando Benedetti, y de Justicia (e), Andrés Idárraga, anunciaron una medida histórica para impedir la producción, desvío y tráfico de fentanilo en el país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad