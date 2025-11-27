Gobierno prohíbe sustancias usadas para fabricar fentanilo y refuerza control químico en Colombia

El anuncio fue realizado durante la sesión del Consejo Nacional de Estupefacientes, presidida por el ministro encargado de Justicia, Andrés Idárraga Franco, y con la participación del ministro del Interior, Armando Benedetti.

“Con esta medida contundente, el Gobierno del presidente Gustavo Petro deja claro que Colombia no permitirá la fabricación de fentanilo ni que el país sea utilizado como corredor para exportarlo. Somos aliados de Estados Unidos y de la comunidad internacional en esta lucha”, afirmó Benedetti.

La decisión implica que las seis sustancias empleadas para producir fentanilo, aunque tienen usos lícitos en sectores hospitalarios e industriales, serán sometidas a vigilancia reforzada para evitar su desvío hacia actividades criminales.

El fentanilo es hasta 50 veces más fuerte que la heroína. Foto: AFP

Además, los ministros anunciaron que el próximo martes a las 10:00 a.m. será radicado en el Congreso un proyecto de ley que penaliza el ingreso, porte, distribución, almacenamiento y exportación de fentanilo, con el fin de cerrar cualquier vacío normativo que facilite su proliferación.



“Enviamos un mensaje claro: no vamos a permitir que en Colombia se instalen cocinas de producción de fentanilo ni que se utilice el país como plataforma para el crimen internacional”, señaló Idárraga.

Con estas decisiones, el Gobierno nacional refuerza su compromiso con la seguridad, la salud pública y la protección de la vida, frente a una sustancia que ha causado una grave crisis humanitaria en países como Estados Unidos, Canadá y China.