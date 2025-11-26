En vivo
Gobierno lanza esquema para espantar apagón financiero y responder a empresas de energía por deudas

Gobierno lanza esquema para espantar apagón financiero y responder a empresas de energía por deudas

El Ministerio de Minas y Energía activó un mecanismo que ya ha movido 300.000 millones de pesos para aliviar las deudas que tiene el Gobierno con las compañías de energía por subsidios a estratos 1, 2 y 3.

