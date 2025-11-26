Gobierno lanza esquema para espantar apagón financiero y responder a empresas de energía por deudas

Las empresas comercializadoras de energía venían alertando por la deuda acumulada del Gobierno por subsidios a los estratos 1, 2 y 3, estimada en 2,8 billones de pesos. En medio de esta presión financiera, el Ministerio de Minas y Energía anunció medidas para devolver liquidez al sector y estabilizar el flujo de recursos.

Durante la XXI Jornada de Distribución de Energía Eléctrica de Asocodis, el ministro Edwin Palma informó que ya está operando el mecanismo de cesión de derechos de subsidios, que permite a las empresas adelantar los recursos que el Estado les debe. Según el funcionario, este esquema ya ha generado desembolsos cercanos a 300.000 millones de pesos, y las negociaciones podrían superar el tope de 600.000 millones autorizado para este proceso.

Palma también anticipó que a comienzos de 2026 el Gobierno realizará un desembolso masivo de subsidios con recursos del Presupuesto General de la Nación, lo que ayudará a aliviar las presiones en caja y garantizar la prestación del servicio en todo el país.

“Lo que no puede pasar es que siga aumentando el presupuesto del General de la Nación para destinarlos a subsidios de energía y por eso también recibimos esa propuesta precisamente de Asocodis, una iniciativa de regular vía decreto para reducir el uso de recursos públicos destinados a subsidios y que podamos tener una revisión por consumos”, indicó el ministro.



El ministro hizo un llamado a revisar la forma en que se asignan los subsidios para evitar que el presupuesto nacional siga creciendo por encima de lo previsto. Además, reiteró que su “decisión política” es garantizar la seguridad energética del país, asegurando que no falte ni gas ni energía, pese a las limitaciones actuales.

El ministro confirmó que la idea es que la reducción del gasto se haga con base en el consumo y sin afectar a los hogares más vulnerables.

“No podemos permitir que el presupuesto siga asumiendo un gasto creciente. No se trata de quitar los subsidios a quienes los necesitan, sino de evitar que los reciban personas con capacidad de pago”, señaló Palma.

El jefe de la cartera también anunció que la próxima semana se presentará un plan de choque para asegurar el suministro de gas a precios razonables.

En cuanto a la transición energética, confirmó avances:



2,4 gigavatios listos para conexión en la Costa Caribe.

5,8 gigavatios que serán reasignados a proyectos en operación real.

El ministro advirtió que las obras de expansión no se detendrán y que, si los operadores de red no las ejecutan, el Gobierno las subastará, con prioridad en la Costa Caribe.



Decisiones sobre Air-e y regulación

Sobre la situación de Air-e, el jefe de cartera reiteró que tomará “decisiones políticas” para garantizar la continuidad del servicio en la región. Aseguró también que el problema con la compañía no solo es jurisdicción de la Costa Caribe sino de todo el país.

“Todas las puertas están abiertas. No vamos a hacer nada que agrave la situación de las compañías de distribución ni que ponga en riesgo el sistema eléctrico”, concluyó.

Por todo esto, Palma anunció que el Gobierno seguirá activo en la discusión regulatoria dentro de la CREG, revisando la metodología de comercialización y evaluando alternativas como la titularización de la opción tarifaria para subsanar las deudas con la empresa.