Esta medida da en la raíz del problema: Aso MINGA sobre anuncios de Petro a FFMM

Tras la polémica que ha suscitado el mensaje del presidente Gustavo Petro, de que los mandos militares que estén involucrados en masacres o impunidad en estos casos se verán afectados en su hoja de vida, organizaciones de derechos humanos han saludado la decisión.

La directora de una de ellas, Asociación MINGA, Diana Sánchez, le dijo a Blu Radio que saluda las acciones que está tomando el Gobierno Petro para darle más transparencia a las Fuerzas Militares.

“El trato que Colombia le ha dado a las Fuerzas Militares ha sido muy laxo, se ha permitido hacer lo que ellos quieren. Todo el tiempo con unos procesos endógenos en los que ellos mismo son los se investigan, juzgan y sacan los resultados . Tenemos una corrupción y unos militares, especialmente oficiales, que nunca han podido ser investigados de verdad, lo que ha llevado a casos extremos como los falsos positivos, porque a ellos nadie los puede vigilar”, aseguró.

Sánchez también dijo que se debe cambiar el enfoque que tienen las fuerzas de seguridad del Estado, dándole prioridad a las poblaciones en riesgo más que a la infraestructura: “Cambiar esa lógica hace que las Fuerzas Militares estén al servicio del cuidado y la seguridad humana. A mi me parece una decisión acertada que cambia la ecuación y que sin duda bajará los índices de violencia”, dijo.

Agregó que: “A mi me parece que una medida de estas da en la raíz del problema, en la semilla de la corrupción, de malos manejos y de tantos problemas que tienen los militares y policías en Colombia. Si no se toma una medida de estas dimensiones no es posible atajar las carreras de corrupción que han existido siempre en las Fuerzas Militares”.

La directora de la Asociación MINGA también resaltó el cambio de cúpula militar que hizo el presidente Petro el viernes pasado: “Estoy segura de que mis compañeros defensores de derechos humanos saludan esta decisión del presidente Gustavo Petro, de haber nombrado una nueva cúpula, pero de haber hecho un proceso de selección muy cuidadoso en el que se dejaron por fuera a muchos oficiales que estaban comprometidos con problemas de violación de derechos humanos e investigaciones” aseguró Sánchez.

Finalmente, Sánchez dijo que estos nombramientos es algo que las organizaciones defensoras de derechos humanos esperaron por años: “Siempre hemos dicho que una de las formas de empezar a bajar los índices de violencia y evitar que se reciclen las violencias en el país es depurar a las Fuerzas Militares. En Colombia las Fuerzas Militares tienen todo que ver con la continuidad del conflicto, la violencia y todo tipo de situaciones conflictivas armadas en los territorios”, dijo.

