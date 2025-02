“Opera AS ONE no es basura”: profesora responsable de la obra criticada por Gobierno Trump

La ópera As One, una producción que narra el viaje de autodescubrimiento de una mujer trans, ha generado controversia luego de que la Casa Blanca la calificara como una "ópera transexual". La obra, que en su versión colombiana contó con el respaldo financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), se convirtió en el centro de un debate sobre el uso de fondos públicos en proyectos artísticos con enfoque de género.

En entrevista con Mañanas Blu, Juana Monsalve, protagonista y productora de la versión colombiana, habló sobre la naturaleza de la obra, su financiamiento y el impacto que tuvo en el país.

Una historia de identidad

La profesora Juana Monsalve, doctora en Artes Musicales y docente en la Universidad de los Andes s, explicó que el término "ópera trans" no fue una denominación creada por los realizadores, sino un concepto impuesto en la declaración de la Casa Blanca.

"Esta es una ópera que tiene dos cantantes, pero un solo personaje que es Hannah, y Hannah es una mujer trans que durante la obra descubre su identidad", señaló.

Monsalve enfatizó que la ópera no tenía un propósito de promoción de ninguna ideología o identidad de género, sino que buscaba contar una historia humana que pudiera generar empatía en la audiencia.

"En ningún momento se estaba promoviendo ningún tipo de comportamiento, simplemente una reflexión", agregó.

As One Foto: Jonathan Silva @silvajonathan01

El respaldo de la embajada de EE.UU.

El financiamiento de As One provino, en parte, de un fondo de pequeñas becas de la embajada de EE.UU. en Colombia, conocido como Small Grants, dirigido a proyectos culturales con enfoque de género. Según Monsalve, el equipo de producción presentó su propuesta y fue seleccionada en este marco.

"Nosotros aplicamos a una convocatoria en la embajada de EE.UU. en Colombia que favorecía proyectos con enfoque de género", explicó.

El monto total recibido por la ópera fue de 25.000 dólares, aproximadamente 97 millones de pesos colombianos en ese momento. Monsalve desmintió la cifra de 47.000 dólares mencionada en la declaración de la Casa Blanca, sugiriendo que esta podría referirse al total de la bolsa de financiación para varios proyectos.

Además del apoyo de USAID, As One recibió 20 millones de pesos adicionales de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, sumando un total de 117 millones de pesos. La Universidad de los Andes también aportó recursos en especie, como instalaciones para ensayos.

El impacto de la obra en Colombia

La versión colombiana de As One tuvo tres funciones: el estreno en el Teatro Libre de Chapinero y dos presentaciones gratuitas en el Teatro del Ensueño y el Teatro Jorge Eliécer Gaitán.

"Para la universidad y para la facultad era muy importante que este tipo de montajes fueran abiertos al público", explicó Monsalve.

La obra fue vista por miembros de la comunidad académica, espectadores en general y representantes de la embajada de EE.UU., incluido el agregado cultural. "Nuestro objetivo era que la audiencia pudiera empatizar con la historia de Hannah", afirmó Monsalve.

¿Una agenda de promoción de género?

Uno de los puntos de mayor controversia en torno a As One fue la acusación de que la obra promovía una agenda de género. Sin embargo, Monsalve fue enfática en aclarar que su propósito no era influenciar, sino contar una historia.

"Para mí siempre es una prioridad hablar sobre temas que generen empatía y que nos pongan a reflexionar sobre temas que puedan ser incómodos", señaló.

Asimismo, destacó la relevancia de la obra dentro del contexto artístico: "Es una ópera compuesta por una mujer, y la ópera ha sido un campo históricamente dominado por los hombres. Para mí es un gran logro que en Colombia hayamos logrado estrenar una ópera compuesta por una mujer".

Un debate político y cultura

l

El señalamiento de la Casa Blanca generó una ola de comentarios en redes sociales, muchos de ellos fundamentados en desinformación sobre la naturaleza de la obra. "La declaración de la Casa Blanca es hostil, incompleta y parcializada", dijo Monsalve, refiriéndose a las afirmaciones de que As One era un intento de promover una conducta sexual específica.

Más allá de la controversia política, As One logró abrir un espacio de conversación sobre identidad de género, arte y financiamiento cultural en Colombia, dejando una huella en el panorama artístico del país.

"Nuestro objetivo siempre fue el arte y la reflexión, no la imposición de una ideología", dijo Monsalve.

"No es basura": la respuesta a la Casa Blanca

Las declaraciones de la portavoz de la Casa Blanca durante el gobierno de Donald Trump generaron indignación en la comunidad artística. Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca al referirse a As One, expresó su rechazo al financiamiento de la obra con dinero de los contribuyentes estadounidenses, calificándola de "basura".

Para Juana Monsalve, estas críticas no son nuevas en la historia del arte. "A Carmen de Bizet, que hoy es una de las óperas más famosas del mundo, también la llamaron basura en su momento. Lo mismo ocurrió con Lady Macbeth de Shostakovich y La consagración de la primavera de Stravinsky", explicó.

Lejos de considerar su obra como un desperdicio de recursos, Monsalve destacó su calidad artística y su impacto en la audiencia. "Definitivamente, esta obra no es basura. La música es de lo mejor que he cantado en la vida. Está maravillosamente escrita, te lleva en un viaje increíble por paisajes sonoros únicos", afirmó.