Esta persona conquistaría a otros hombres por redes sociales para robarlos

Como 'Camilo' se identifica este presunto estafador de redes sociales, quien conquista a hombres a través de plataformas digitales para engañarlos y robarlos. Situación que se habría presentado en diferentes ciudades como Bogotá.

Según informó Noticias Caracol, el hombre invitaba a sus víctimas a los apartamentos que alquilaba, donde posteriormente les robaba desde los teléfonos hasta sus morrales con documentos.

Según narró una de las personas a las que le alquiló un apartamento para llevar a cabo sus crímenes, se contactó a través de una plataforma de hospedaje para hacer uso de una habitación en el centro de Bogotá.

"Duró una noche, al día siguiente me dijo que se iba a quedar dos noches más para ganar mi confianza, pero resultó llevándose mis pertenencias. De hecho, en la mañana él trajo alguien y en la mañana se llevó el celular del muchacho, dejándomelo encerrado". expresó la mujer.

"Mira, la persona que me invitó, se llevó mi teléfono y no me contesta", expresó también una de las víctimas.

'Camilo' se presentaba ante sus víctimas como un exitoso ejecutivo del sector financiero en Medellín, pero todo era una fachada para atraer y conquistar a los hombres.

Esta persona también utilizaba aplicaciones de citas para conquistar a hombres, con los que se veía y en el lugar donde compartían, les pedía prestado el teléfono porque, supuestamente, el de él no funcionaba. En ese momento se salía de la habitación para llamar, pero era ahí cuando desaparecía.

