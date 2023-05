Esta por vencerse plazo para renovar licencia de 4 millones de conductores, ¿está usted en la lista?

El Ministerio de Transporte hizo un llamado a los conductores del país a que renueven su licencia de conducción ya que en este momento hay 4.074.194 licencias que no han sido renovadas. Tan solo 554.415 han llevado a cabo ese trámite. Esto teniendo en cuenta que el 76% de las licencias de conducción que se deben renovar son de motociclistas, 24% vehículos particulares y cerca del 1% a servicio público.

El plazo que tienen los conductores para hacer el trámite es hasta el próximo 20 de junio, después de esa fecha la Policía de Tránsito tiene la orden de imponer un comparendo al conductor por un valor que ronda los 309.344 pesos, además de la inmovilización del vehículo.

“Hacemos este llamado porque no ha habido respuesta por parte de la ciudadanía y la invitación es a que los colombianos renueven la licencia”, aseguró el viceministro de transporte, Eduardo Enríquez.

¿Cuáles son los pasos para renovar la licencia de conducción?

Publicidad

1. Estar inscrito en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT).

2. Estar a paz y salvo por multas e infracciones a las normas de tránsito, lo cual puede validar en la página web del SIMIT

3. Acercarse a un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC), para pagar los derechos del trámite y realizarse el examen físico, mental y de coordinación motriz, que debe ser aprobado.

4. Acercarse al organismo de tránsito de su ciudad para renovar la licencia de conducción, pagando los valores estipulados para el trámite.

El funcionario aseguró que el cuello de botella que existe en este momento y que es la razón de que tantas licencias no hayan sido renovadas es que uno de los riquísimos es no tener comparendos y cientos de los conductores no tienen cómo pagar esa multa, por tanto no tienen forma de renovar la licencia. Antes esta situación el ministerio pidió a la ciudadanía que se acerquen a los puntos para llegar a acuerdos de pago.

Conéctese a la señal en vivo de Blu Radio: