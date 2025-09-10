Publicidad

Andrés D.C.
Atentado en Pradera, Valle
Colombia al Mundial
Nación  / "Estaba muy peligroso": el último mensaje del soldado huilense asesinado en el sur de Bolívar

“Estaba muy peligroso”: el último mensaje del soldado huilense asesinado en el sur de Bolívar

Del Huila eran los dos soldados que perdieron la vida tras un ataque con drones en el sur de Bolívar.

combates en el sur de bolivar.jpg
Combates entre Ejército y ELN en el sur de Bolívar.
Foto: captura de pantalla video suministrado.
Por: Silvia Lorena Artunduaga
|
Actualizado: septiembre 10, 2025 02:55 p. m.

La violencia por parte de grupos armados no cesa en el país. Uno de los hechos más recientes ocurrió en el sur de Bolívar, donde un grupo de militares fue atacado por el ELN con artefactos explosivos improvisados lanzados desde un dron.

Durante el ataque, dos soldados profesionales, identificados como Danier Felipe Muñoz Ortiz y Cristian Andrés Hernández Jiménez, murieron, y cuatro más resultaron heridos.

En diálogo con Blu Radio, Luis Eduardo Muñoz, padre de Danier Felipe, de 25 años, recordó que su hijo siempre soñó con pertenecer al Ejército, pero en su última conversación expresó preocupación por la zona donde se encontraba.

“Hace tres días fue la última vez que hablamos con él. Decía que el lugar donde los habían enviado estaba muy peligroso, sobre todo por esos drones con los que ahora atacan y bombardean”, relató.

El padre del militar también aseguró que su hijo les había contado sobre las restricciones operativas, lo que hacía aún más peligrosa su labor en la zona.

“Nos dijo que tenían la orden de no ejecutar ningún arma contra los grupos al margen de la ley, que eso lo tenían restringido”, agregó.

Publicidad

El militar, de 25 años —recuerda su padre—, desde pequeño tenía claro que quería ingresar al Ejército para servir al país y, como todo joven, tenía muchos sueños.

“Desde niño siempre le llamó la atención. Desde que tenía unos ocho años, decía que cuando cumpliera los 18 se iba a prestar el servicio militar, y así fue: ingresó al Ejército. Como todo joven, tenía sueños de salir adelante en la vida, pero ahora esos sueños se los arrebataron, tanto a él como a nosotros”, expresó su padre con profundo dolor.

Por último, hizo un llamado al Gobierno nacional para que se brinden garantías a los hombres y mujeres que integran la fuerza pública: “Yo al presidente le digo que busque mecanismos que favorezcan a nuestros hijos, que hoy están en el Ejército, para que esos muchachos no sigan muriendo de esa manera tan cruel y violenta”, expresó.

Publicidad

El cuerpo del soldado será trasladado al municipio de Oporapa, al sur del Huila, donde familiares y amigos le darán el último adiós.

