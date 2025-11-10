En vivo
Blu Radio  / Nación  / Estado colombiano pide perdón por el exterminio del partido Unión Patriótica

Estado colombiano pide perdón por el exterminio del partido Unión Patriótica

La ceremonia en la Plaza de Bolívar de Santa Marta comenzó con el himno de la UP, cuyos versos —"Te daré una rosa, esa rosa se llama UP"— fueron entonados mientras los asistentes levantaban sus flores en memoria de sus compañeros.

Acto-Perdon-UP.png
Acto de perdón del Estado colombiano sobre UP
Foto: @DapreCol
Por: EFE
|
Actualizado: 10 de nov, 2025

