"Estamos adelantando la gestión para ayudarle": Cancillería a exjugador de futsal en EE.UU.

Sergio Vega, exjugador de la Selección Colombia Futsal , y su esposa, son dos huilenses que, hace 18 meses viajaron a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y se radicaron en California junto a sus dos hijas de 9 y 4 años. En medio del embarazo de su tercer hijo, Paula Durán, de 27 años, fue diagnosticada con cáncer terminal.

En respuesta a Blu Radio la Cancillería de Colombia indicó que, ya están hablando con Sergio Vega, el esposo de Paula, para poder ayudarlos.

A las voces de apoyo y de solidaridad se suma la del senador del partido Cambio Radical David Luna, quien le solicito al canciller Álvaro Leyva, intervención en este caso para que la familia se pueda reunir y darle el último adiós a Paula.

”Ayer conocimos por redes sociales un caso triste donde una familia colombiana le pide ayuda a los ciudadanos y por supuesto al gobierno de los Estados Unidos, para poderle dar el último adiós a una compatriota que acaba de ser mamá y que acaba de ser diagnosticada con un enfermedad terminal, por esa razón hoy le he solicitado al señor canciller Álvaro Leyva que solicite ante la embajada de los Estados Unidos una visa humanitaria para que los padres de Paula pero también los padres de Sergio puedan ir a despedirse”, señaló.

Se espera que, en las próximas horas, se pueda tener una respuesta para la pareja y que su familia pueda viajar a Estados Unidos.

¿Qué paso con Sergio Vega y su esposa?

”Me dieron una noticia que me partió el alma, me desgarró el corazón totalmente, tal vez es la peor noticia que he recibido en mi vida, ya médicamente a mi esposa no le pueden hacer nada y me le dieron un mes de vida a mi esposa”, señaló el exfutbolista huilense.

