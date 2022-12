Estamos preparados para la batalla; Santos quiere desconocer plebiscito: uribismo

A través de un comunicado, el Centro Democrático manifestó que el presidente Juan Manuel Santos escogió el camino de la confrontación y la división, en vez de acoger las propuestas de la colectividad para un nuevo acuerdo con las Farc.



“Estamos preparados para la batalla política, pero afirmamos nuevamente que lo que le conviene a Colombia es el acuerdo nacional para la paz”, dice el comunicado.



A propósito, Holmes Trujillo explicó que se trata de una batalla democrática que consiste "en salir a las plazas, a las calles, a los foros, a las universidades, para seguir exponiendo las opiniones”.



Según Trujillo, la declaración del presidente Juan Manuel Santos, en la que dijo que hay unos sectores que no reconocen el conflicto y no hay nada que negociar, “es desafiante”.



“Nosotros no hemos tratado el tema de la diferencia conceptual entre el conflicto o amenaza terrorista, sino que hemos planteado soluciones y propuestas dentro del marco de la institucionalidad colombiana”, argumentó en entrevista con BLU Radio.



El vocero del Centro Democrático y miembro del comité uribista para renegociar los acuerdos de paz con las Farc finalmente dijo que hay que limitar las competencias del Tribunal para la Paz y avanzar en conceptos que pueden tener relevancia internacional”.



Este es el texto del comunicado:



Ayer el Presidente Juan Manuel Santos desafió a los colombianos que votaron a favor de la paz y en contra del acuerdo que suscribió con las FARC, olvidó su condición de Jefe del Estado y las obligaciones que esa condición le imponen, y desconoció el mandato que recibió el 2 de Octubre.



En lugar de responder las propuestas del Centro Democrático para avanzar en la construcción de un ACUERDO NACIONAL PARA LA PAZ, escogió el camino de la confrontación y la división.



Prefirió hacer caso omiso de que la inmensa mayoría rechaza que no haya ni un solo día de privación de la libertad para los principales responsables de los más graves delitos.



Y no quiso tener en cuenta que la misma mayoría se opone a la elegibilidad política inmediata de esos culpables de atrocidades.



En lugar de expresar su voluntad de discutir las propuestas que se le han presentado en muchos aspectos, con ánimo constructivo, prefirió descalificar algunas de ellas como inviables, dando así pasos evidentes para desconocer la voluntad mayoritaria expresada el 2 de Octubre.



Estamos preparados para la batalla política, pero afirmamos nuevamente que lo que le conviene a Colombia es el ACUERDO NACIONAL PARA LA PAZ.



Rechazamos los términos desafiantes y contrarios a la institucionalidad del Presidente Santos en su alocución de anoche.



No obstante, pensando en los más altos intereses de la nación, reiteramos que si se logra ese ACUERDO NACIONAL PARA LA PAZ, apoyaremos la implementación de lo acordado, y aislaremos el proceso de implementación de la campaña presidencial.



Así mismo, insistimos en la conveniencia de una mesa técnica integrada por voceros del Gobierno y sectores que votaron por el SÍ, voceros de sectores que votaron por el NO y voceros de las FARC.





Óscar Iván Zuluaga

Iván Duque

Carlos Holmes Trujillo



Bogotá, 21 de octubre de 2016