“Estamos regresando a las peores épocas”: exfiscal Barbosa tras atentado a Miguel Uribe

El atentado contra el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, ocurrido en la tarde del sábado 7 de junio en el occidente de Bogotá, ha generado una fuerte reacción por parte de figuras públicas y sectores políticos del país. Uno de los pronunciamientos más contundentes vino del exfiscal general Francisco Barbosa, quien expresó su preocupación por el rumbo que estaría tomando la seguridad en Colombia.

En declaraciones a Blu Radio, Barbosa afirmó que el país está viviendo un retroceso alarmante en materia de orden público. “Estamos regresando a las peores épocas. Toda mi solidaridad a la familia de Miguel Uribe. Hoy estamos inermes frente al crimen, desprotegidos. No hay derecho a que pase esto. Me duele el alma. Rezo para que pueda salir de esto y para que Colombia no regrese a los 90. Es lo único que nos faltaba”, manifestó con visible indignación.

El ataque contra Uribe Turbay ocurrió mientras participaba en un evento de campaña en el barrio Modelia, localidad de Fontibón. Según reportes preliminares, hombres armados abrieron fuego cuando el precandidato del partido Centro Democrático se dirigía al público. El hecho sucedió exactamente en la intersección de la carrera 80 con calle 23, generando momentos de caos y angustia entre los asistentes.

De acuerdo con los primeros testimonios, Uribe habría sido impactado por la espalda durante su intervención. Aunque su equipo de campaña confirmó el atentado, hasta el momento no se ha entregado un parte oficial sobre su estado de salud. Las autoridades anunciaron que en las próximas horas se emitirán declaraciones oficiales.