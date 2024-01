“Están pidiéndonos hasta comida para los trabajadores de la ANI en la vía al Llano”: transportadores

Arnulfo Cuervo, vicepresidente de Fedetranscarga, habló sobre la extracción del camión que se accidentó hace más de 15 días en el túnel de Quebrada Blanca, vía al Llano .

De acuerdo con Cuervo, desde la concesionaria que maneja esa vía, hasta la fecha, se sigue manteniendo la posición de que era obligación de los transportadora el retiro del camión accidentado.

"Se sigue manteniendo la posición de que es obligación del transportador retirar el camión, pero se les olvida lo que determina el decreto 1079 del 2000,que habla de los actores de gestión de riesgo cuando hay accidentes sobre las vías y esos gestores de riesgo, inicialmente, son los concesionarios, porque, en caso de una alteración o interrupción de las condiciones normales de funcionamiento de la infraestructura, son ellos los que deben actuar. El concesionario se demoró 17 días para activar el protocolo y solo por un documento de Fedetranscarga se dio la reunión y hoy se pudo permitir el retiro del camión, pero no es obligación de los transportadores ", enfatizó.

Incluso, se conoció que le están pidiendo comida a los transportadores para los trabajadores de la ANI y de la concesión.

"Como una anécdota, hoy se le solicitó al transportador refrigerios y comida para los funcionarios de la concesión y de la ANI, cuando definitivamente no han hecho absolutamente nada", relató Cuervo en Mañanas Blu.

Asimismo, Cuervo dijo que los transportadores no cuentan con la "experticia" para atender este tipo de casos.

"No tenemos la experticia para atender ese tipo de emergencias, sin embargo, hoy se está haciendo. Es responsabilidad de ellos hacerlo. Hoy por hoy se viene implementando por parte de las autoridades administrativas y demás del país, de no hacer las cosas y simplemente esto es un detrimento de los intereses económicos de la Nación. Aquí no se perjudicó solamente a los actores de la vida, no solamente está perjudicada la economía del Meta. Al final del día está perjudicada la economía del país", enfatizó.

