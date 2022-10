"Están saliendo los dólares que se hicieron por el carbón y petróleo, propiedad de Colombia": Petro

Un duro y largo discurso dio el presidente Gustavo Petro en el Uraba antioqueño sobre la economía y la prudencia que le han pedido para evitar más turbulencias en el mercado. Asimismo, lanzó una fuerte crítica a las empresas petroleras y de carbón, pues, según el mandatario, son responsables, en parte, de la devaluación del peso colombiano.

De acuerdo con el presidente, las empresas multinacionales de petróleo y carbón están sacando los dólares de Colombia, que les llega por las exportaciones, pese a que son minerales de “propiedad pública de la nación”.

“Están sacando los dólares que hacen que se desplome el peso colombiano. (…) Están saliendo los dólares que se han construido en Colombia, que han entrado a Colombia por la exportación de carbón y de petróleo. El carbón y el petróleo son propiedad pública de la nación. Nosotros hemos, como gobiernos, concedido a través de contratos el que se exploten por empresas privadas y por Ecopetrol esos bienes que son de propiedad del pueblo colombiano, a cambio de regalías, a cambio de impuestos”, dijo Petro en su discurso.

Pero ahí no terminaron las fuertes palabras del mandatario, pues también se refirió a las críticas que ha recibido por sus pronunciamientos a través de su cuenta de Twitter, especialmente los relacionados con temas económicos.

Petro afirmó que quieren mantenerlo en silencio por la crisis económica, pero que eso no se lo puede permitir un presidente, por lo que puede que ahora no hable en Twitter o en Facebook, sino que se pronunciará desde la plaza pública.

“Por allí andan, leí en las redes sociales, diciendo que el presidente tiene que silenciarse porque la crisis económica está muy brava, entonces quieren un presidente callado que no hable, que simplemente deje hacer y deje pasar. No, eso no puede ser el presidente de la República. El presidente no va a hablar en Twitter, pero va a hablar en la plaza pública, frente a su pueblo, constante, sonante y personalmente”, añadió.

Posterior a su discurso en el Urabá, frente al menos unas 15.000 personas, el presidente es esperado en Barrancabermeja, Santander, en donde entregará unos predios.