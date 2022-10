"EEUU, prácticamente, está arruinando todas las economías del mundo": Petro

El presidente Gustavo Petro, desde Urabá, manifestó que Estados Unidos ha tomado medidas solo para proteger su economía, en medio de la crisis económica mundial, y criticó que con decisiones como el alza de las tasas de interés haya afectado duramente la economía mundial y, por ende, la de los países latinoamericanos.

“Se viene una crisis económica, indudablemente. Los Estados Unidos, prácticamente, están arruinando las economías del mundo. Se ha destruido la economía alemana, en medio y vecino a la guerra. Han desatado los rusos, los ucranianos, los europeos, una guerra, que es una guerra por el gas. (…) Se está vaciando la economía de las naciones latinoamericanas, se está saqueando Latinoamérica, nuestras monedas caen todas, no solo el peso colombiano ”, dijo.

Publicidad

El presidente propuso la creación de un bloque latinoamericano para hacerle frente a la recesión mundial, tarea que le pidió a la Cancillería desarrollar. Petro también se refirió a la migración y al llamado sueño americano de muchos en la región, especialmente venezolanos.

“Creen que no pueden vivir mejor en su propia tierra, ya creen que es mejor vivir en Miami que en Venezuela ya creen que es mejor vivir en Orlando que en Colombia hermosa. Ya creen que allá hay un sueño que los espera y abandonan nuestros países en uno de los mayores desastres humanitarios de la historia reciente. El escenario está aquí, en el Urabá chocoano, cerca de nosotros y habría que preguntarse: ¿esa marejada de gente que los Estados Unidos no quiere, que han puesto ametralladoras y cárceles y muros para que no entren, que son tratados y maltratados cuando llegan allá, si es que llegan vivos y vivas, cuantos colombianos y colombianas ya han muerto en ese éxodo?”, dijo.

Petro manifestó que Estados Unidos debería entender que para frenar la migración hay que invertir en los países de origen.

“Ese país que no los quiere tendría que entender que, para frenar ese éxodo, que por aquí pasa, hay que lograr más prosperidad de nuestras naciones. Que su propia política, por la dimensión de su economía, puede destruir las economías latinoamericanas, pero también puede ayudarlas”, concluyó.