"Que Gobierno diga si se puede criticar; que no deslegitime para tumbar gente": presidente Andi

El presidente de la ANDI, Bruce Mac Master, quien sostiene un duro enfrentamiento con el Gobierno Petro al que acusó de adelantar una campaña en contra del empresariado, habló en Mañanas Blu sobre los puntos de desacuerdo con la Casa de Nariño, a propósito de un trino del vocero gremial que dejó en evidencia la gran división existente. Mac Master le pidió al Gobierno decir si se podrán formular críticas o si los esfuerzos se dirigirán a deslegitimar interlocutores.

"Es ináudito que un presidente que se precia de defender a las minorías, el debate democrático y que ha sido víctima de la señalamientos injustos, haya decidido liderar una campaña de desprestigio y estigmatización contra las empresas de Colombia porque criticamos propuestas suyas", publicó en Twitter el presidente de la Andi.

Mac Master dijo que su sorpresa viene de días atrás por la forma reiterada en la que el presidente Petro se ha referido hacia la Andi y las empresas, en el sentido de promover la idea de que no quieren pagar impuestos o apoyar la paz.

"Siempre los empresarios tienen la posibilidad de escoger sus representantes, pero eso no es lo importante. Lo importante es, ¿se pueden decir las cosas o no? Nosotros sentimos que las alertas que hemos dado son técnicas, tienen fundamento y eventualmente deberían preocupar a muchos colombianos. Al final, esté o no yo, no es lo importante. Lo importante es si se puede mantener la posibilidad de poder decir cosas", sostuvo.

"Él (Petro) perfectamente sabe que el 80% de los impuestos lo pagan las empresas. Ha sido una forma de argumentar para generar un ambiente en contra de las opiniones que hemos dado sobre la reforma tributaria. Eso me ha sorprendido. Lo de esta mañana me ha sorprendido aún más, porque noto como una gran molestia alrededor de que se emitan las opiniones o de que se hagan críticas, lo cual no se compadece con una democracia, con un diálogo democrático", añadió Mac Master.

Según Mac Master, la respuesta del asesor Juan Fernández lo pone a pensar si durante cuatro años el Gobierno va a intentar "tumbar gente".

"Yo le propondría a Juan Fernández que se olvidara de ese trino, yo me voy a olvidar de ese trino, que haga una reflexión realmente de cuál es la actitud que va a tomar el Gobierno frente a eventuales críticos. Ellos tienen que tomar esa decisión, porque si la actitud es tratar entonces de generar la idea de que esa persona no es, como dice el trino, un interlocutor válido, ¿entonces van a estar todos los cuatro años tratando de tumbar gente de los diferentes sitios? Hoy en día somos nosotros, después sindicalistas, mañana estudiantes y pasado mañana son los profesores?", complementó.