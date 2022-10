Las duras críticas de industriales y petroleras al nuevo texto de la reforma tributaria

No cayó bien el nuevo texto de reforma tributaria entre los gremios económicos del país. Ya hay pronunciamientos de preocupación y molestia de banqueros, petroleras e industriales, quienes no creen que sean suficientes los cambios que se han hecho hasta el momento.

El Consejo Gremial Nacional, además, le pidió al Congreso de la República dar más tiempo para el debate y no apresurarse a votar este jueves como está previsto.

Pero más molestas están las petroleras con la nueva sobretasa de 10% al impuesto a la gasolina, anunciada este martes por el gobierno. El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Francisco Lloreda, se pronunció en su cuenta de Twitter.

"Si lo que el Gobierno quiere es destruir la industria privada de exploración y producción de petróleo y gas en el país, lo va a lograr. La tributaria, unida a la decisión de detener la dinámica exploratoria, entre otras medidas, son su partida de defunción anticipada", publicó Lloreda.

Por su parte, la Asociación Nacional de Industriales (Andi), en cabeza de su presidente Bruce Mac Master, dijo que a pesar de que hay algunos cambios y ajustes frente a la propuesta inicial, de aprobarse sería fatal para el sector.

"Hoy debemos decirle al país que de aprobarse esta reforma el efecto sobre el empleo y las familias colombianas será lamentable", resaltó Mac Master.

El gremio de los empresarios insistió en que esta reforma tributaria no es necesaria y que el gobierno va a recibir $300 billones de recaudo adicional por cuenta de lo que se aprobó el año pasado y para una administración "juiciosa y disciplinada" eso debería ser suficiente, incluso para el acuerdo de paz. Una pulla al presidente Gustavo Petro, quien cuestionó la oposición de los empresarios al proyecto.

Finalmente, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia, Asobancaria, señaló que si bien quedaron más tranquilos con la decisión de que la sobretasa al sector será temporal y no permanente, no les suena ese mecanismo que tiene la reforma para que los bancos crucen información y no le cobren 4 x 1000 a los usuarios, con transacciones de menos de 13.3 millones al mes.

"Existen alternativas de efectividad similar, menos costosas y con menos problemas en la administración de la información crediticia de los usuarios. Esta medida puede distraer los esfuerzos necesarios para fortalecer iniciativas que generan un impacto mayor como los sistemas de pago de bajo valor", puntualizó la banca.

