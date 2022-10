“Nos llevará a una profunda crisis económica”: las preocupaciones de la Andi por reforma tributaria

El presidente de la Andi, Bruce Mac Master, se mostró profundamente preocupado por la ponencia de la reforma tributaria , que contempla nuevos impuestos a las empresas.

Para el empresario, pareciera que el Gobierno está retando al país para demostrar que tiene el poder en el Congreso de la República.

“Estamos profundamente preocupados. Pareciera que en toda la discusión a la gente se le ha olvidado que Colombia está recibiendo una cantidad increíble de recursos durante estos años. (…) El Gobierno va a recaudar, adicional a lo que recaudó el gobierno anterior, cerca de 360 billones de pesos adicionales, sin la tributaria”, dijo.

Lamentó, asimismo, que se haya inducido al error al afirmar que los empresarios no pagan y arreció contra la intención del Gobierno de Gustavo Petro de “marchitar” la industria petrolera.

“Es un sin sentido. No pueda ser que quieran marchitar el sector que más solidez le ha dado a las finanzas públicas. Zonas francas, nos tiene muy preocupados, nos tiene muy preocupados alimentos y bebidas, el tema de dividendos. Nos tienen preocupados el nivel tan alto de los ciudadanos que ganen más de 10 millones de pesos”, dijo.

En ese sentido, Mac Master manifestó que los congresistas deberían ser conscientes de que están generando la mayor crisis económica que el país haya vivido.

Deben ser conscientes de que están tomando la decisión más importantes de sus vidas, respecto al país. Probablemente estén generando la mayor crisis económica que ha vivido el país puntualizó.

Mac Máster se preguntó si es racional que el Gobierno quiera “quitarles” dos billones de pesos a los colombianos con los impuestos a alimentos y bebidas, cuando el índice de inflación es altísimo.

“¿De verdad Colombia está tomando esas decisiones? Me parece que se está retando al país para demostrar que tiene el poder en el Congreso. No hay necesitad de hacer eso. No hay que tomar malas decisiones para demostrar que tiene ese poder”, concluyó.

Escuche la entrevista completa en Mañanas Blu: