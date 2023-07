Estas son las ciudades priorizadas por la Policía para cambiar la estrategia contra el homicidio

El general William René Salamanca, director de la Policía Nacional, en diálogo con Blu Radio entregó detalles de los cambios que están aplicando en la estrategia contra los homicidios para evitar que el variable vuelva a aumentar.

Y es que si bien en lo que va del año se ha registrado una reducción del 3.6 % frente al año anterior, hay preocupación porque esa disminución ya no es constante.

Según el general, fueron priorizadas las ciudades de Cali, Bogotá, Barranquilla, Soledad, Cartagena, Cúcuta, Sincelejo, Barrancabermeja, Santa Marta y recientemente Tuluá por los índices que han reportado durante este 2023.

Estas son las ciudades priorizadas por la Policía

“En estas ciudades ya están identificados los grupos delincuenciales que están generando los homicidios por disputa de territorio, por disputa de venta de estupefacientes en Cali; por ejemplo: 'Los Chopos', se enfrentan con los del 'El Hueco', 'Los Chingas' contra 'Los Sánchez', y así contra otros”, detalló Salamanca.

El general precisó que han identificado grupos locales que siguen en esa disputa del territorio y que en Bogotá hay un escenario parecido, pero por ciertas localidades, y allí fueron priorizadas para hacer presencia en lo preventivo y la investigación criminal.

“También hemos conocido que las estructuras de mayor capacidad utilizan modelos tipo ‘outsourcing’ delincuencial para poder diversificar sus rentas ilegales y posicionarse en los territorios, eso hace parte ya digamos del escenario de análisis que hemos hecho, porque el homicidio se está afectando en estas ciudades”, agregó el general.

Otras tareas que se trabajan en la Policía Nacional

Una de las tareas que se va a implementar en el corto plazo es el nuevo modelo de Centros de Atención Inmediata, CAI, que, además de sus tareas rutinarias de vigilancia y reacción, convocarán a cabildos con la comunidad. El plan será presentado por el presidente Gustavo Petro en Bucaramanga.

“En el CAI se va a recibir a los habitantes que residen para que, junto con las autoridades liderada por la Policía, se escuchen las preocupaciones en materia de seguridad y que generan sensación de inseguridad. Muchos de los habitantes de los barrios en Colombia en la noche no transitan porque las calles no están iluminadas. O muchos no utilizan los parques porque los parques o no están iluminados o no están en condiciones y no están limpios. Aquí hay que actuar”, enfatizó Salamanca.

La otra estrategia que se fortalecerá es mejorar las capacidades tecnológicas para prevenir el delito o agilizar las investigaciones.

“Aquí hay una falla estructural y hay que corregirla. Y me refiero que hay en Colombia cerca de 25.000 cámaras en las ciudades y pequeños poblados. El 48 % de cámaras son inservibles, eso no ayuda para nada en la seguridad y contribuye con la inseguridad de manera preocupante: si el delincuente actúa y cuando sabe que hay una cámara, pero no funciona, pues actúa”, reiteró Salamanca.

Esta estrategia para mejorar los resultados contra la inseguridad, hay un enlace especial con los gremios como Fenalco, Red Nacional de Mujeres Comunitarias y los miembros de Fendipetroleo, entre otros, en especial con la grave situación con las estaciones de servicio en la región Caribe.

