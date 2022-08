Estas son las 'deficiencias' en las casas de Providencia que encontró la Contraloría

La Contraloría General de la República realizó dos hallazgos por más de 21.000 millones de pesos en la reconstrucción de las viviendas arrasadas por el huracán Iota en Providencia.

Los hallazgos fueron relacionados con que los contratos que tuvieron varias adiciones debido a que Findeter modificó el número de viviendas a construir.

"Se señalan deficiencias en ventanería de madera, fisuras en pisos cerámicos, morteros de fachada y barandas, generadas por: instalación inadecuada de los elementos, condiciones inadecuadas de almacenamiento de los materiales, deficiencias en sus diseños y/o usos no adecuados para las condiciones climáticas de la isla de Providencia", indicó el ente de control

Pero los problemas no solamente se presentaron en la construcción de nuevas viviendas sino en la reparación de las que resultaron dañadas durante la emergencia. Por ejemplo, no se construyeron las zonas seguras y la auditoría identificó viviendas que no están conectadas a ningún sistema de tratamiento o fueron conectadas a pozos no funcionales.

Otras viviendas terminaron conectadas a pozos sépticos existentes construidos artesanalmente que presuntamente no cumplen con los criterios mínimos de diseño.

¿Qué respondió el consorcio que construyó las casas en Providencia?

El Consorcio Providencia reconoció que el costo de cada vivienda nueva en Providencia asciende en la actualidad a 640 millones de pesos, pero aseguró que "el diseño, área y acabados NO corresponden al de una vivienda de interés social". Todas tienen por lo menos 87 metros cuadrados.

La constructora explicó que el alto costo de la vivienda está relacionado con los desafíos de importar y trasladar 75 toneladas de materiales para cada vivienda, debido a que cada una fue construida en acero pernado y fue diseñada para durar unos cincuenta años.

Además todos los materiales tenían que llegar en barco desde Cartagena para ser descargados en un único muelle por dónde además tenían que descargarse los alimentos.

Por otro lado, el consorcio aseguró que el relacionamiento con la comunidad era una tarea de Findeter.

"A la fecha de hoy, hemos intervenido los 330 lotes de terreno que nos han sido entregados para la ejecución de labores de construcción, hemos entregado 215 viviendas nuevas para ser habitadas por las familias de las Islas de Providencia y Santa Catalina y proyectamos culminar la fase de construcción en la tercera semana del mes de octubre del presente año", señaló el consorcio.

