Este es alias ‘Chorizo’, testaferro que compró drones y coordinó ataque que dejó 13 policías muertos

En una operación en Medellín fue capturado Yeison Alfonso Sánchez Zapata, alias ‘Chorizo’, señalado testaferro y operador financiero del la estructura 36 de las disidencias de las Farc bajo el mando de alias ‘Calarcá’. La captura, según las autoridades, se hizo mediante orden judicial en la urbanización Laureles Campestre, barrio Santa Teresita, tras un operativo del Gaula Militar del Valle de Aburrá.

De acuerdo con las investigaciones, alias ‘Chorizo’ era el encargado de administrar los recursos provenientes del narcotráfico y de la explotación ilícita de yacimientos mineros en los municipios de Amalfi y Anorí, que le generaban más de 20.000 millones de pesos mensuales a la estructura criminal. Con ese dinero, las autoridades señalan que adquiría material bélico y explosivos para las acciones de la estructura armada, entre estos la compra y alistamiento de los drones utilizados en el ataque al helicóptero de la Policía en Amalfi, en el que fueron asesinados 13 uniformados.

En el procedimiento se incautaron 11 millones de pesos en efectivo, dos celulares y un dispositivo USB, que serán analizados por la Fiscalía como material probatorio.

Derriban helicóptero de la Policía en Amalfi. Foto: Apoyo Héctor Santamaría

Las autoridades destacaron que esta captura significa un golpe a las finanzas y a la capacidad logística de la estructura 36 de las disidencias, debilitando la red de proveedores y la adquisición de explosivos con los que se planeaban nuevos atentados contra la fuerza pública. Con la salida de alias ‘Chorizo’, destaca la autoridad, se interrumpe el recaudo de extorsiones y se afecta directamente el control económico que la estructura ejercía en la región del Magdalena Medio.



Perfil criminal de alias ‘Chorizo’, cabecilla de las disidencias de las Farc

Yeison Alfonso Sánchez Zapata, alias ‘Chorizo’, inició su trayectoria delictiva en el año 2017 como guerrillero raso. En poco tiempo escaló posiciones dentro de la estructura criminal, convirtiéndose en explosivista y posteriormente en miembro activo de las Redes de Apoyo a la Estructura Residual (RAER).

Su conocimiento en inteligencia delictiva lo llevó a participar en varias acciones terroristas, como los atentados ocurridos en Anorí en 2021 y 2022, en los que resultaron heridos y muertos miembros de la fuerza pública.

Con el paso de los años, ‘Chorizo’ consolidó un papel clave dentro del estructura 36, especialmente en el área financiera y logística. Para 2025, ejercía como testaferro y máximo comprador de pasta base de coca, canalizando recursos provenientes del narcotráfico y de la minería ilegal. Desde su influencia en municipios como Anorí, Amalfi, Briceño y Medellín, controlaba el flujo de dinero, armamento y explosivos que fortalecían la capacidad operativa del bloque Magdalena Medio y la compañía Héroes de Tarazá.

Publicidad

El prontuario de alias ‘Chorizo’ incluye su participación directa en crímenes como el asesinato de la comerciante Patricia Orrego Barrios en 2024, en el municipio de Girardota.