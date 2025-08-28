Antioquia le rindió un sentido homenaje a los 13 policías asesinados en Amalfi

Después de una semana del ataque terrorista en donde 13 policías fueron asesinados por las disidencias de alias ‘Calarcá', en la vereda Los Toros del municipio de Amalfi, la Gobernación de Antioquia fue el escenario para que autoridades departamentales y municipales le rindieran un homenaje a los uniformados y a sus familiares.

En el Centro Administrativo La Alpujarra hicieron presencia algunos de los familiares de las víctimas del ataque armado, quienes fueron condecorados con la medalla José María Córdoba.

Además, durante el evento se hizo un solemne momento de silencio para recordar a los uniformados.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a quien se le notó conmovido durante el homenaje, aseguró que las familias no estarán solas después de lo acontecido en el Nordeste antioqueño.

"Lo menos que podemos hacer es reconocer a las familias de nuestros uniformados caídos todo lo que nosotros sentimos en Antioquia por la labor que ellos realizaron y abrazarlos a ellos, manifestarles que no están solos", indicó Rendón.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que acompañó la entrega de las medallas, fue reiterativo en que la muerte de uniformados de la Fuerza Pública no se puede volver en un paisaje para los colombianos.

Publicidad

El mandatario fue enfático en manifestar su apoyo a las víctimas, a la vez que insistió en que no se pueden premiar a quienes cometen estos crímenes, refiriéndose a los diálogos que avanzan entre el Gobierno nacional y las disidencias de alias 'Calarcá'.

Además, y como representante de las víctimas que hicieron presencia en la Gobernación de Antioquia, habló la esposa de uno de los policías, quien destacó el compromiso de las autoridades en Antioquia. Asimismo, indicó que el único consuelo que tiene es que la situación del país cambie.

Laura Ovalle manifestó que lo único que ellos quieren es que ninguna familia vuelva a repetir el dolor por el que ellos está pasando.

Publicidad

"Porque anhelamos que haya paz, que cese ya ese esa guerra que hay, que teníamos la esperanza que de pronto iba a haber algún cambio, pero no, no lo vemos aún. Solo pedimos en nombre de todas estas familias que no se ha olvidado, que no se vuelva paisaje, que no se vuelva solo una estadística", aseveró.

Una vez se acabó el homenaje, tanto Rendón como Gutiérrez fueron hasta un lugar de la Gobernación en donde se instaló una placa conmemorativa con el nombre de los 13 uniformados que murieron en el Nordeste antioqueño.