Otra vez la Nueva EPS: hospital de Santa Fe de Antioquia suspenderá servicios a sus usuarios

No para la crisis de la salud en Antioquia. Esta vez el Hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia anunció que, a partir del 1 de septiembre, dejará de prestar servicios de salud a los usuarios de Nueva EPS, salvo en casos de urgencias vitales.

La decisión fue oficializada mediante un comunicado firmado por la gerencia del centro asistencial, en el que se explican las razones financieras y contractuales que llevaron a esta medida.

De acuerdo con el hospital, la determinación se toma debido al incumplimiento de esta entidad, intervenida por el Gobierno nacional, en el pago de los servicios contratados, lo cual vulnera lo establecido en los acuerdos vigentes. Según el documento, la EPS no ha cumplido con la obligación de cancelar el valor de los servicios, generando graves afectaciones en el desarrollo de las operaciones y ha dificultado el cumplimiento de obligaciones con el personal de salud, proveedores y demás actores del sistema.

El hospital detalló que la deuda acumulada por parte de Nueva EPS asciende a $12.670.401.969, recursos que son considerados indispensables para garantizar la continuidad en la prestación de los servicios de salud. La institución subrayó que la falta de pago compromete directamente la atención integral que se brinda a la comunidad.

Finalmente, el gerente Santiago Varela Macías expresó que lamenta profundamente el impacto que esta medida pueda tener en los usuarios, y aclaró que se han agotado todas las gestiones posibles para evitar la suspensión. No obstante, pidió a Nueva EPS una pronta respuesta y una solución antes del 1 de septiembre, con el fin de poder mantener los servicios de baja y mediana complejidad que atienden aproximadamente a 250.000 usuarios del municipio y su área de influencia.