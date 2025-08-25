Este es el perfil del abatido ‘Dumar’, jefe de disidencias y mano derecha de ‘Iván Mordisco’

Las autoridades confirmaron que fue abatido Willinton Vanegas Leyva, alias ‘Dumar’, señalado cabecilla principal de la facción ‘Martín Villa’ y cuarto mando del bloque criminal ‘Jacobo Arenas’, bajo el liderazgo de alias ‘Iván Mordisco’.

Alias ‘Dumar’ inició su trayectoria en 2015 como guerrillero raso del frente ‘Carlos Patiño’. Dos años después fue designado como explosivista, en 2019 asumió como cabecilla de escuadra y en 2021 se convirtió en instructor de explosivos. Para 2023 pasó a ser cabecilla de comisión, en 2024 lideró la compañía ‘Alberto Poño’ y finalmente llegó a ser jefe principal del Bloque Martín Villa.

El documento de inteligencia atribuye a ‘Dumar’ el control territorial en Mesetas, en Meta, y San José del Guaviare, con presencia en veredas como La Dosmil, Puerto Flores, Barranco Colorado y Agua Bonita. También se le señala como responsable de asesinatos selectivos contra pobladores acusados de colaborar con estructuras rivales, especialmente en los municipios de Calamar, El Retorno y San José del Guaviare.

#LoÚltimo | En combates, tropas del Ejército neutralizan a alias «Dumar» o «Chito», cabecilla del Bloque Móvil Martín Villa, facción de alias Iván Mordisco 🚨



En El Retorno, #Guaviare, tras más de cinco meses de inteligencia militar y policial, nuestras tropas en coordinación… pic.twitter.com/3JuB8I7Qz9 — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) August 25, 2025

Entre los hechos más relevantes bajo su mando figuran la campaña armada ‘Ferney Saavedra’ contra el Bloque ‘Jorge Suárez Briceño’ en Guaviare en junio de 2025; la explosión de un carro bomba en San Juan de Arama, Meta, en enero del mismo año, que dejó una persona muerta; y combates con la Fuerza Pública en Mesetas en noviembre de 2024.

Asimismo, es señalado de ordenar el asesinato del líder social y defensor de derechos humanos Jairo Enrique Tombé y su esposa Leonora González en El Tambo (Cauca) en 2023, así como el ataque que costó la vida a cuatro soldados en Argelia (Cauca) en marzo de 2024 y la masacre de tres campesinos en la vereda Riosucio, El Tambo, en abril de 2023.

Contra alias ‘Dumar’ existían órdenes de captura vigentes por concierto para delinquir agravado, emitidas por la Fiscalía de Villavicencio y por un juzgado de Popayán. Según el ministro Sánchez, su muerte representa “un golpe significativo a la estructura de Iván Mordisco en los departamentos de Meta, Guaviare y Cauca”.