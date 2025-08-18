Este era el historial criminal de alias 'Cedral', cabecilla del Clan del Golfo abatido en Antioquia

Atentados a policías y varias órdenes de captura: se conocen nuevos detalles de alias ‘Cedral’, cabecilla del Clan del Golfo abatido en el Suroeste antioqueño. Según la Policía de Antioquia, este hombre tenía más de 10 años de trayectoria criminal y también es señalado como el responsable de dos homicidios de líderes sociales

Se conocieron nuevos detalles sobre el prontuario criminal de Yeison David Posso Higuita alias ‘Cedral’, cabecilla de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo que fue abatido en el Suroeste antioqueño junto a sus hombres de confianza alias ‘Pipe’, jefe de sicarios, y alias ‘Peruano’, escolta personal del cabecilla.

Alias ‘Cedral’ contaba con una trayectoria criminal de más de 10 años y estaba siendo requerido judicialmente por delitos como homicidio, concierto para delinquir agravado con fines de terrorismo, y porte ilegal de armas de uso privativo y de defensa personal.

Las autoridades le atribuyen a este cabecilla múltiples atentados contra la Fuerza Pública, entre ellos el ocurrido el 16 de abril de 2025 en el municipio de Salgar, donde fue asesinado el subintendente Nelson Cárdenas Carmona, y el del 10 de julio de 2025 en el corregimiento Santa Rita, en Andes, en el que perdió la vida el patrullero Luis Carlos González.

Además, según explicó el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía de Antioquia, el cabecilla tenía cuatro órdenes de captura y es señalado como el responsable de los homicidios de los líderes sociales Julio César Tapias Carvajal y Ludis Ester García Jaramillo.

"Tiene cuatro órdenes de captura vigente y pesan en su contra. También se le indica a este sujeto de haber participado en el homicidio de dos líderes sociales que en vida correspondieron a Julio César Tapias Carvajal y Luis Ester García Jaramillo", manifestó Rico.

Publicidad

El operativo donde fue abatido el cabecilla se llevó a cabo en el corregimiento Buenos Aires del municipio de Andes, donde se incautaron un fusil y dos pistolas con proveedor y munición, tres proveedores con munición, contenidos en un chaleco arnés, cuatro teléfonos celulares, un radio de comunicaciones, dos motocicletas, documentos de identidad, entre otros objetos.

Es de anotar que en su momento, por alias ‘Cedral’, las autoridades habían ofrecido hasta 100 millones de pesos por información que pudiera permitir su ubicación y posterior captura.