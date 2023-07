“Este mes no devengaré salario ni viáticos”: Armando Benedetti responde desde Madrid

Armando Benedetti, actualmente embajador de Colombia en Venezuela, informó en Twitter que solo recibió el 25% de su salario en junio. El funcionario, quien se encuentra en Madrid , agregó que en julio no percibirá salario ni viáticos, y que se le negó una licencia no remunerada que solicitó desde el momento de su renuncia.

"Enero solo recibí el 25% de mi salario, tal como lo solicité. Este mes no devengaré salario ni viáticos. Desde mi renuncia, he pedido una licencia NO REMUNERADA, la cual me han negado y en la que he insistido. Para aquellos 'preocupados', me encuentro en Madrid acompañando a mi hijo. La próxima semana regresaré al país", escribió.

Armando Benedetti Foto: Twitter

Cabe recordar que la Cancillería de Colombia, en un decreto emitido hace una semana pero firmado el 20 de junio pasado, extendió a Benedetti la fecha de aceptación de su renuncia por 30 días, es decir, hasta el 19 de julio de este año.

El 2 de junio, Petro anunció que Benedetti y su jefa de gabinete, Laura Sarabia, dejaban sus cargos luego de la polémica que los involucraba en un caso turbio de escuchas telefónicas ilegales, pruebas de polígrafo e incluso el trágico suicidio de un policía de la Presidencia.

La renuncia de Benedetti debía hacerse efectiva hace unas semanas y, de hecho, el Gobierno ya ha designado a su reemplazo, Milton Rengifo. No obstante, según el decreto, Benedetti "manifestó que no le es posible hacer entrega efectiva del cargo dentro del plazo inicialmente previsto".

El nombramiento de Benedetti, quien era uno de los más cercanos a Petro durante la campaña, fue uno de los primeros del nuevo Gobierno. Aunque se especulaba con un cargo ministerial o de mayor importancia, finalmente Benedetti, quien enfrentaba varios procesos judiciales en su contra, fue designado para encargarse del restablecimiento de las relaciones diplomáticas con el país vecino.

Precisamente su papel secundario en el Gobierno fue uno de los elementos centrales en el caso Benedetti-Sarabia, la crisis más importante que ha enfrentado Petro en su primer año de mandato. El embajador presionaba a su jefa de gabinete, quien había trabajado para él durante varios años cuando era senador, para que le asignara otro cargo.

