Este paro se levanta cuando haya soluciones de fondo: Fecode

Luis Grubert, presidente de Fecode, dijo en BLU Radio que hasta el momento no se han encontrado situaciones definitivas a las peticiones que el gremio de maestros ha presentado al Gobierno Nacional y que por esta razón no se levantará el paro.



“No hemos podido encontrar soluciones definitivas y nos preocupa la situación de los niños y creemos que el presidente de la República debería demostrar mayor voluntad política para la solución pronta de este conflicto”, indicó. (Lea también: Mediante carta, 19 concejales de Bogotá respaldaron el paro de profesores )



Agregó que no ha habido cierre de los temas que se han tratado y sobre el tema de salarios dijo que lo que está pidiendo es que haya una atenta solución a sus inquietudes.



“Este paro se levanta cuando haya situaciones de fondo y hasta el momento no las hay”, manifestó. (Lea también: Gobierno y profesores se sentarán a dialogar para superar paro )



Grubert dijo además, que no están de acuerdo con la última evaluación, pues solo que hace es limitarlos como maestros.



A pesar de la presencia del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, no se llegó a un acuerdo para levantar el paro de maestros que ya llega a la tercera semana.



Blu Radio conoció que la oferta hecha en materia salarial a los maestros fue un incremento del 10 % al 12 % para los maestros cobijados con el decreto 1278, quienes devengan un poco menos que otros docentes.