“Estigmatización y polarización son un riesgo para los candidatos”: defensor del Pueblo

En Bucaramanga, donde participó de la apertura de la Semana por la Paz, el defensor del Pueblo, Carlos Negret, rechazó las estigmatizaciones y la polarización que se está presentando en la contienda electoral porque ello se está convirtiendo en un riesgo para los candidatos.

“Desde hace un mes venimos diciendo, no a la estigmatización y no a la polarización en esta contienda electoral. Si sigue la polarización y la estigmatización no va a parar. Este par de asuntos son un riesgo electoral para todos los candidatos”, dijo Negret.

Las declaraciones fueron dadas a propósito del asesinato del candidato a la alcaldía del municipio de Tibú, Norte de Santander, Bernardo Betancourt Orozco.

El defensor, en medio de su intervención, también expresó que en Colombia hay zonas que generan temor porque no existen garantías de seguridad.

“Nosotros caminamos y lo pueden ver ahí, llevo tres años caminando y últimamente acompañados de la fuerza pública porque la situación no está para dar oportunidades, pero seguiremos caminando este país”, indicó Negret.

