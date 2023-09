"Esto no lo voy a permitir": regaño de vicepresidenta a fuerza pública por ola de violencia en Cauca

La vicepresidenta Francia Márquez estuvo este sábado, 23 de septiembre, en Santander de Quilichao liderando una reunión con los alcaldes y delegados de los 13 municipios del norte del Cauca, para abordar la difícil situación de orden público que se presenta, allí realizó un duro llamado de atención a la fuerza pública.

“Tienen que asumir su tarea, esto que ha pasado aquí en el norte del Cauca no había pasado antes y yo soy de esta región, eso de tener carros explotando simultáneamente en diferentes municipios no había pasado antes, necesitamos que las fuerzas militares y de Policía den respuestas concretas a eso”, dijo Francia Márquez.

La vicepresidenta le reclamó a la fuerza pública: "Aquí la comunidad está viviendo una barbarie y en este Gobierno donde soy vicepresidenta no lo voy a permitir, no va a seguir pasando. Guachené tiene tres bases militares y ustedes no me pueden decir que un grupito de jóvenes van a ser superiores a las fuerzas del estado, eso no va a pasar. No me pueden decir que un grupito de jóvenes, que se han tomado el pueblo por sus manos. son superiores a la fuerza pública y a la inteligencia y a la Fiscalía".

También afirmó que el próximo lunes hablará con el presidente Petro sobre la situación de orden público en Cauca: "Esto no me lo voy a aguantar como vicepresidenta, en Suárez bombardearon la escuela donde estudié y nuevamente volvieron y la colocaron", advirtió. "En Suárez la fuerza del Ejército no patrulla la cabecera municipal y se los digo yo porque cuando voy a mi municipio, estoy a un lado y los guerrilleros están ahí mirándome y desafiándome", dijo.

"Señores coroneles yo sé del esfuerzo que ustedes hacen y que hay que salvaguardar la vida, pero ustedes tienen las herramientas necesarias para garantizar la seguridad, es un mandato constitucional y yo les exijo que aquí lo implementen", ordenó la vicepresidenta Márquez en consejo de seguridad en Cauca.

Finalmente, advirtió que no se quedará solo sacando trinos lamentando la situación: "Nosotros llegamos como Gobierno para ofrecer respuesta a la comunidad y yo exijo esa respuesta, no digo que haya que violar los DDHH, con toda la precaución, pero las FFMM y Policía tienen capacidad de neutralizar la violencia contra la población y les pido que asuman ese papel aquí, yo no voy a seguir permitiendo eso", le exigió a la fuerza pública.

