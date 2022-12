Esto no puede ser un diálogo de sordos: procurador Carrillo

El procurador general de la Nación, Fernando Carillo, dijo en Meridiano BLU que la conversación nacional no se puede convertir en un “diálogo de sordos” y que no se debe imponer una agenda unilateralmente.

“Esto no puede ser un diálogo de sordos, las soluciones públicas no dependen de unos pocos, es una sociedad en marcha muy compleja, se requiere la acción de muchos aliados en diversos frentes, hay nuevos liderazgos que no son solo los de partidos políticos, este estallido social lo originaron las organizaciones sociales, hay que reconocerlos como un factor que tiene que abrir un horizonte distinto para el país y otros mecanismos de discutir las reformas sociales”, señaló.

Para Carrillo se trata de escuchar, de sintonizarse con lo que la gente está pidiendo sin exclusiones y a los únicos que hay que sacar de la mesa es a los violentos.

“El talente del diálogo tiene que ser abierto y democrático y sentar a la mesa los que genuinamente quieren hablar de reformas para el país. El paso que ha dado el Gobierno es importante, de pronto tiene que ser complementado y tiene que crear hechos de confianza”, añadió.

Finalmente, reveló que enviará una carta al presidente con una idea clara de, lo que considera la Procuraduría, es el diálogo social.

