Estos son los cinco brigadieres generales del Ejército que serán llamados a ascenso

El mando del Ejército Nacional activó el proceso de ascenso para cinco brigadieres generales que fueron seleccionados para aspirar al grado de mayor general, uno de los escalones más altos en la línea de mando militar.

La decisión se toma en cumplimiento de los parámetros legales de carrera, los procedimientos institucionales y la evaluación de perfiles con trayectoria y capacidad para responder a las nuevas demandas en materia de defensa y seguridad nacional.

Los oficiales incluidos en esta nueva lista son el brigadier general Walter Giraldo, actual comandante de Operaciones Especiales del Ejército; el brigadier general Ricardo Roque, comandante de la Cuarta División; el brigadier general José Soto, comandante de la Quinta División; el brigadier general Carlos Carrasquilla, quien en este momento está en Estados Unidos y, al parecer, llegaría a recibir la Primera División del Ejército; y el brigadier general Federico Mejía, actual comandante del Centro Nacional de Entrenamiento, además de antiguo comandante de la Tercera División.

Ejército Nacional Foto: AFP

De acuerdo con información institucional, la selección tuvo en cuenta factores como experiencia en operaciones militares, desempeño en cargos de mando, liderazgo en escenarios estratégicos y conocimientos en planeación de seguridad a gran escala.



El llamado a curso de ascenso representa uno de los pasos más decisivos en la carrera de un oficial de alto rango. Tras esta etapa, las hojas de vida de los cinco brigadieres generales serán remitidas al Ministerio de Defensa Nacional y al Congreso de la República de Colombia, entidades encargadas de adelantar el proceso de revisión y aprobación final.

Estos ascensos suelen ser determinantes en la configuración de la cúpula militar, pues quienes logran el grado de mayor general pueden asumir posiciones clave en la estructura estratégica del Ejército, como comandancias de división, jefaturas operacionales o cargos de planeación nacional.