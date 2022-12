Estos son los compromisos de Gobierno y Farc para mantener cese bilateral

Este acuerdo específica a las partes en negociación desplegar unidades armadas y personal no autorizado en las zonas de pre concentración temporal acordados bajo las condiciones acordadas en el cese bilateral.



Se precisa en el documento que no se deben adelantar acciones que impidan la asistencia humanitaria ni utilizar lenguaje difamatorio entre las partes.



También se señala en el protocolo que se debe evitar actos de violencia o cualquier amenaza que ponga en riego a la población civil y sobre todo por motivos de género.



Gobierno Nacional se compromete a No realizar en virtud del presente acuerdo de Cese Bilateral del Fuego y de Hostilidades Definitivo las siguientes acciones:



- Tener trato discriminatorio con el personal objeto de este acuerdo.



- Diseñar, planear y ejecutar vuelos militares, por debajo de 5.000 pies de los niveles de vuelo.



- Diseñar, planear y ejecutar operaciones de acción contra los integrantes de las Farc (Guerrilla y milicias) que se encuentren en el presente protocolo del Cese Bilateral.



- Controlar el suministro de alimentos y medicamentos destinados a los puntos de pre agrupamiento temporal.



- Ingresar a los puntos de pre agrupamiento temporal sin coordinar con el misión verificadora.



- Hacer propaganda hostil en contra de las Farc EP.



- Obstaculizar el desplazamiento de los integrantes de las Farc hacía los puntos de pre agrupamiento.



- Obstaculizar la atención médica a los integrantes de las Farc–EP.



- Impedir que personal autorizado por las Farc llegue a los puntos de pre agrupamiento temporal acordados, para intercambios sobre el proceso de paz para el restablecimiento de relaciones familiares con las y los guerrilleros.



Las Farc se comprometen a a No realizar en virtud del presente acuerdo de Cese Bilateral del Fuego y de Hostilidades Definitivo las siguientes acciones:



- Hacer presencia armada y uniformada en cualquier lugar diferente a los puntos de pre agrupamiento temporal acordados, sin previa coordinación con la Misión de Monitoreo y Verificación.



- Interferir en el normal desarrollo de las funciones de las autoridades civiles, militares y de policía.



- Cometer actos de destrucción o de daño material, de las obras e instalaciones, infraestructura e instalaciones gubernamentales y de la Fuerza Pública.



- Realizar actividades ilícitas para la financiación de la organización.



- Incrementar su capacidad de combate.



- Comercializar o preparar nuevos depósitos clandestinos de armas y pertrechos.



- Modificar sin justificación la cantidad y relación de personas que permanecerán en los puntos de pre agrupamientos temporal acordados.