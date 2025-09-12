Estos son los nuevos acuerdos alcanzados entre Colombia y Perú sobre zona fronteriza

Colombia y Perú llegaron a una serie de acuerdos para solucionar el diferendo limítrofe en el río Amazonas, puntualmente en la Isla Santa Rosa, que generó una nueva tensión entre los gobiernos de Gustavo Petro y Dina Boluarte, en agosto pasado.

Y es que durante este 11 y 12 de septiembre se adelantó en Lima la XIV Reunión Ordinaria de la Comisión Mixta Permanente para la Inspección de la Frontera Peruano-Colombiana.

Allí el centro de la discusión fue la situación actual del río Amazonas, que según varios informes, entre ellos los elaborados por la Universidad Nacional, enfrenta graves problemas de erosión, contaminación y sedimentación.

Vista aérea de la isla Santa Rosa (abajo) frente a Leticia, Colombia, el 5 de agosto de 2025. Perú expresó el 5 de agosto de 2025 su "enérgica protesta" por las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que cuestionaban su soberanía sobre una isla amazónica en la frontera compartida entre ambos países, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores. AFP

Las delegaciones de ambos países se comprometieron a garantizar la navegabilidad del tramo Atacuari-Leticia, vital para la conexión de la economía local; por ello van a concluir los estudios técnicos previamente iniciados y así definir soluciones sostenibles bajo el principio de responsabilidad compartida.

En esa línea, definieron un plan de actividades para el monitoreo permanente del río Amazonas para mitigar el impacto en el cauce y tomar medidas a largo plazo.

Otro aspecto relevante abordado en la reunión fue la reafirmación del derecho a la libertad de navegación y tránsito en el río Amazonas y ante esto ambos gobiernos deberán facilitar y asegurar los recorridos de embarcaciones conforme a los tratados internacionales.

Finalmente, las delegaciones acordaron ejecutar trabajos de inspección y mantenimiento de hitos en el sector Línea Geodésica de la frontera, reforzando así la seguridad jurídica y la claridad de los límites.