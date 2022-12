Estos son los secuestrados que aún tiene en su poder el ELN

Según las cuentas de las autoridades, el ELN aún tiene en su poder a 10 personas. La guerrilla no se ha pronunciado sobre una posible liberación o su paradero. Repase cada uno de los nombres.



Jaime Darío Pérez Pérez fue secuestrado el 24 de abril de 2002 en Aguaduas, Caldas, cuando llegaba a su finca en la Felisa. A su familia le exigieron dinero por su liberación, la cual fue pagada el 24 de agosto de 2002, sin embargo, la liberación nunca se dio y no se volvió a saber de él. Tenía 50 años cuando desapareció.



Diego Fernando Carvajal Mahecha, secuestrado en Barbosa, Santander, el 3 de agosto de 2006. Era diseñador gráfico cuando fue raptado junto a su amigo Édgar Humberto Obando. Tras pagar su liberación por 5 millones de dólares, solo Obando regresó a su hogar. Se cree que Carvajal fue vendido a esta guerrilla.



José María Reiner Bolaños Ordóñez: su rapto ocurrió en Popayán el 11 de julio de 2011, no se sabe nada de él desde su desaparición.



Edwin Alexander Guerrero Fianga fue secuestrado en Manta, Cundinamarca, el 14 de agosto de 2011. Era estudiante y su familia nunca recibió pruebas de supervivencia.



Carlos Cifuentes es otro de los secuestrados en poder del ELN. Trabajaba en Aguazul, Casanare. El 4 de octubre de 2011 fue raptado y desde ese día no se sabe nada de él.



Dúmar Delgado Ortiz ejercía la labor de la ganadería en Paz de Ariporo, Casanare, y fue secuestrado en la finca ‘Altamira’, de su propiedad. Varias personas encapuchadas llegaron a su vivienda y se lo llevaron en su camioneta en horas de la madrugada. Horas después la Policía encontró el vehículo abandonado y hasta el momento no hay rastro de él.



Javier Enrique Alvernia, de 41 años, fue secuestrado el 17 de enero de 2014 en su finca en el departamento del Cesar. El comandante de la Policía, el coronel Mauricio Bonilla, confirmó la muerte del plagiado en cautiverio. Ese día al predio llegaron seis hombres con pasamontañas y lo agredieron junto a sus familiares, que habían llegado para saber las condiciones en la que estaban sus tierras.



Wilmar Cubide Ramírez fue secuestrado el 4 de febrero de 2014 en Tame, Arauca. Su rapto se perpetró por hombres del ELN cuando le mostraba la finca que tenía en venta a cinco personas que la inspeccionaban. Horas después, tres de ellos fueron dejados en libertad. Uno tenía heridas de bala en una pierna. Wilmar Cubide aún permanece en poder de esa guerrilla.

Vea también: Combates entre Ejército y ELN generan temor en Murindó



Rafael Andrés Riaño fue plagiado el 13 de enero de 2018 en Saravena, Arauca. Llegaron guerrilleros a hasta la empresa Ismocol S.A, contratista de Ecopetrol, en donde trabajaba el ingeniero de profesión, y luego lo obligaron a abordar un vehículo. Hasta el momento, se desconoce su paradero.



El último secuestrado en poder del ELN es identificado como José Leonardo Ataya, hijo del exgobernador de Arauca Luis Eduardo Ataya. El rapto contra el gerente la Empresa de Servicio Públicos de ese departamento se produjo el 28 de marzo de 2018. El funcionario fue retenido por hombres armados que lo obligaron a descender de su vehículo cuando se movilizaba por la vereda Barracones, Arauca. Según testigos, el plagiado fue trasladado hasta una Canoa rumbo hacia Venezuela.



El presidente Iván Duque ha puntualizado en varias oportunidades que hasta que las liberaciones de estas personas no se den, no se retomarán las conversaciones de paz con esa guerrilla.