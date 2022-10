“Estoy muy arrepentida”: mujer que agredió a azafata de Avianca quiere disculparse

Después del altercado que se presentó en medio de un vuelo desde Medellín con destino a Montería entre una pasajera con una azafata de la aerolínea Avianca por presuntamente exigirle el uso del tapabocas, Blu Radio conversó con la mujer para conocer su versión.

La mujer, que prefiere no revelar su nombre porque desde la publicación del video le han llegado insultos y amenazas, aseguró que la trabajadora de Avianca fue grosera y arrogante al momento de pedirle que usara el tapabocas.

“Una vez revisaron los documentos el equipaje, los pasabordo y los documentos, nos dejaron seguir y adelante están las chicas de Avianca. Una de ellas me dice: “Señora, usted no puede seguir si no se pone tapabocas” yo le dije: “Listo, espérame descargo la maleta”. Me puse el tapabocas y seguí mi camino. Cuando ya iba en la mitad del pasillo para ingresar al avión, la señora me gritó desde la puerta: “Señora, usted para dónde va si yo no le he dado la autorización para ingresar al avión” y yo le dije: “Mira, ya me puse el tapabocas”, ella me responde: “Si yo no le autorizo a usted el ingreso al avión, usted no se puede subir””, relató la mujer.

Después de que se subieran los pasajeros fue cuando la trabajadora de Avianca empezó a grabar y aseguró que la usuaria trató de agredirla. Esta mujer dijo que le molestó mucho que la trabajadora mintiera sobre lo que había ocurrido y que no la dejara ingresar al avión sin ninguna justificación.

“Cuando se vio la supuesta agresión física, que fue cuando se vio que yo le mandé la mano al celular para que no siguiera grabando porque yo sabía que precisamente este tipo de cosas podían pasar, de que mostraran lo que más les convenía para hacerse viral”, aseguró la mujer.

La viajera aseguró que la salud mental de su hijo se ha visto afectada por cuenta de los comentarios que han circulado a través de redes sociales en las que publicaron las fotos de su hijo haciendo chistes sobre la situación.

“Está en las cámaras que yo me puse el tapabocas y que nunca hubo una agresión física”, añadió la mujer involucrada en el altercado.

Sobre los insultos que la viajera le dijo a la azafata de la aerolínea aseguró que “con esa manera tan arrogante” de contestarle, sin haberle dado una razón, “la hizo explotar”. Afirmó que también se salió de casillas porque, supuestamente, la trabajadora se burlaba de ella.

Cuando ella se acercó a la oficina de Avianca en el aeropuerto aseguró que no la ayudaron, sino que por el contrario la supervisora le dijo que ya le habían informaron su situación.

“Usted le pegó a mi compañera y si no se va de acá le llamo a la Policía. Yo no tengo nada que hablar con usted”, contó.

En este caso, la funcionaria de @Avianca tiene la razón. Cuanta patanería y grosería de la usuaria, todo por no ponerse el tapabocas que lo tiene de bufanda !pic.twitter.com/RPyrJH9oyf — GECO (@gecordoba) October 26, 2022

La familia de esta mujer, que reside en Bogotá, ya interpuso la denuncia del caso en la capital, pero, según ella, no la han atendido.

“Creo que no se han tomado el tiempo de preguntarme qué pasó ni a los demás pasajeros qué fue lo que sucedió”, agregó. Además, anunció que ya interpusieron una tutela por la afectación en la imagen de esta mujer.

La pasajera que agredió verbalmente a la trabajadora aseguró que le gustaría reunirse con ella para tratar de aclarar la situación porque dice que nunca ha sido problemática o trata a las personas de esa manera.

“Si yo tuviera la oportunidad de hablar con ella y decirle: “Dime por favor qué fue lo que sucedió, realmente, sin cambiar la versión”, yo me disculpo, porque siento que no fue la manera de correcta. Estoy muy arrepentida.”

