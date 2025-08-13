Estudiantes de un colegio del Huila reclaman servicio de agua potable

Desde el martes anterior al menos 800 estudiantes y padres de familia de la Escuela Normal Superior del municipio de Gigante, Huila, adelantan un plantón exigiendo servicio de agua potable, mejores condiciones de infraestructura educativa entre otras necesidades.

Los padres de familia también expresaron su preocupación por el posible traslado de varios maestros a otras instituciones educativas, situación que podría perjudicar el desarrollo de algunas asignaturas a los estudiantes.

Ciudadanos que reclaman agua potable para colegio en Huila. Suministrada.

“Tenemos varios puntos que estamos exigiendo, uno de esos es cambiar la rectora del colegio, el otro punto es la no fusión de los grados para que no se lleven los cuatro maestros que la secretaría quiere trasladar y el punto más importante es que en Escuela Normal Superior no hay agua potable, por esos reclamamos agua apta para el consumo de los estudiantes”, expresó Viviana Sánchez, madre de familia que participa de la protesta estudiantil

Por su parte, el secretario de Educación del Huila, Edgar Martín Lara, consultado por Blu Radio, respondió que se encuentra en marcha la construcción de un acueducto regional para beneficiar a la comunidad educativa de la Escuela Normal Superior.

“Nosotros estamos avanzando en un contrato para el tratamiento de agua en las instituciones educativas y la Escuela Normal Superior de Gigante es una de las beneficiarias de esa mejoría. Todavía falta para que entre en funcionamiento, pero ya está avanzando en la construcción de esta planta en la sede educativa” dijo el secretario de educación del Huila.

Sostuvo, además el funcionario de la gobernación del Huila, que en el transcurso de esta semana adelantará reuniones con los padres de familia y estudiantes para buscar una solución inmediata a las necesidades de la institución.

“Existe un fallo de un juez a favor de los estudiantes, yo personalmente estaré esta semana con los estudiantes para cumplir con esas adecuaciones en las aulas de clases que solicitan los estudiantes. También quiero expresar que, por el momento, no hemos trasladado a ningún docente de la institución, pero si hemos planteado reorganizar los grupos para que los docentes puedan cumplir otras tareas dentro de la institución, pero no hemos trasladado maestros”, puntualizó Edgar Martín Lara.