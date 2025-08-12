Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Colombia despide a Miguel Uribe
María Claudia Tarazona
Alfredo Saade
Isla Santa Rosa

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Deportes  / Fútbol Colombiano  / Atlético Huila seguirá jugando sin hinchas en el Guillermo Plazas Alcid

Atlético Huila seguirá jugando sin hinchas en el Guillermo Plazas Alcid

Estudios realizados por la Universidad Nacional de Manizales para la remodelación del estadio Guillermo Plazas Alcid advierten que las tribunas sur y oriental no están en condiciones de recibir público

hinchas-del-huila.jpg
Hinchas del Atlético Huila.
Foto: Atlético Huila.
Por: Julio Díaz Sánchez
|
Actualizado: agosto 12, 2025 01:08 p. m.

Los recientes estudios realizados por la Universidad Nacional de Manizales para el proyecto de remodelación del estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva advierten que las tribunas sur y oriental no se encuentran en condiciones para el aforo de público, ante un eventual colapso de las graderías.

Ante estos resultados, la Alcaldía Municipal acata las recomendaciones de la consultoría y suspende el ingreso de hinchas y demás espectadores seguidores del Atlético Huila; es decir, el equipo profesional seguirá jugando a puerta cerrada.

“Dentro de los resultados que arroja la consultoría en sus estudios y diseños, no se permite el acceso al público, teniendo en cuenta las cargas dinámicas que puedan ejercer sobre la tribuna y que podrían generar un colapso de la gradería. Entonces, le decimos a la comunidad que, para nosotros, lo que prima es la vida. No nos queda de otra sino informar al Atlético Huila que no se puede dejar ingresar público”, así lo confirmó Juan Camilo Muñoz, director del Inder Neiva.

Para el funcionario de la administración municipal, la no presencia de hinchas en el estadio, acompañando y alentando los partidos del equipo huilense, “no es fácil, teniendo en cuenta que se afectan los ingresos económicos, pero acatamos las advertencias de una consultoría tan profesional como lo es la Universidad Nacional”.

Sin embargo, el alcalde de Neiva, Germán Casagua, dijo que se reunirá con las directivas del Club Atlético Huila para buscar alternativas que beneficien tanto al equipo como a los aficionados.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Fútbol

Huila