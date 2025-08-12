Atlético Huila seguirá jugando sin hinchas en el Guillermo Plazas Alcid

Los recientes estudios realizados por la Universidad Nacional de Manizales para el proyecto de remodelación del estadio Guillermo Plazas Alcid de Neiva advierten que las tribunas sur y oriental no se encuentran en condiciones para el aforo de público, ante un eventual colapso de las graderías.

Ante estos resultados, la Alcaldía Municipal acata las recomendaciones de la consultoría y suspende el ingreso de hinchas y demás espectadores seguidores del Atlético Huila; es decir, el equipo profesional seguirá jugando a puerta cerrada.

“Dentro de los resultados que arroja la consultoría en sus estudios y diseños, no se permite el acceso al público, teniendo en cuenta las cargas dinámicas que puedan ejercer sobre la tribuna y que podrían generar un colapso de la gradería. Entonces, le decimos a la comunidad que, para nosotros, lo que prima es la vida. No nos queda de otra sino informar al Atlético Huila que no se puede dejar ingresar público”, así lo confirmó Juan Camilo Muñoz, director del Inder Neiva.

Para el funcionario de la administración municipal, la no presencia de hinchas en el estadio, acompañando y alentando los partidos del equipo huilense, “no es fácil, teniendo en cuenta que se afectan los ingresos económicos, pero acatamos las advertencias de una consultoría tan profesional como lo es la Universidad Nacional”.

Sin embargo, el alcalde de Neiva, Germán Casagua, dijo que se reunirá con las directivas del Club Atlético Huila para buscar alternativas que beneficien tanto al equipo como a los aficionados.