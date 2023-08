Ex Minsalud advierte "crisis muy significativa" si Gobierno no gira recursos a EPS y hospitales

Augusto Galán, ex ministro de Salud y director de Así Vamos en salud , se refirió en diálogo con Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, a la preocupación que tienen los hospitales públicos y que crece por el no pago a las EPS y hospitales, la cual podría, además, desencadenar una emergencia de grandes para el sistema de salud.

Según explicó el ex ministro de Salud, si el Gobierno no consigue los recursos para girárselos a las EPS y los hospitales, "se sobrevendría una crisis muy significativa porque no habría con qué atender las expectativas de la población".

En ese sentido, explicó que "lo que ha ocurrido a lo largo de la historia es que los Gobiernos han obtenido los recursos adicionales que han permitido que pasemos año a año". Eso sí, añadió que, en su concepto, no se ha "resuelto el problema de fondo: determinar si estamos en la capacidad de financiar un paquete de beneficios tan amplio como el que tenemos", aunque reconoció que "Colombia ha hecho un esfuerzo grande", señaló igualmente que "los recursos todavía no son suficientes".

"Si la pregunta es si la ADRES le debe al sistema de salud una plata la respuesta, posiblemente, es no. La Adres maneja un presupuesto establecido y administra ese presupuesto y ejecuta, hasta ahora adecuadamente. Si la pregunta es si el estadio le debe al sistema de salud, la respuesta es sí y esa es la parte central de la discusión. Esto es una cadena que arranca por el desembolso de los recursos y si son insuficientes la cadena se va a ver afectada, no solo las EPS", detalló Galán.

Asimismo, el ex ministro de Salud aceptó que "el problema de caja (en la salud) no es nuevo, ni de este Gobierno" sino que se trata de una acumulación de deudas que derivó en el "problema de caja que hoy tenemos" por el cual es necesario, "posiblemente, incrementar los recursos de adición presupuestal de 2 billones que se han planteado y se ven insuficientes", pese a que "el Estado colombiano ha hecho un esfuerzo estos 25 años" para saldar una deuda que, según dijo, actualmente ronda los 6.5 billones de pesos.

Finalmente, sobre la Reforma a la Salud planteada por el Gobierno de Gustavo Petro, Galán indicó que en ella "se tienen inversiones que no se sabe cómo se van a financiar" porque "la propuesta de reforma y la reforma en sí no habla de dónde van a salir esos recursos, cómo se van a obtener esos recursos adicionales".

