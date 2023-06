Exdirectora de Dijin me dijo que no había sido consultada sobre interceptaciones: director Policía

El director de la Policía, general William Salamanca, se refirió al caso de las interceptaciones que se hicieron a dos exempleadas de Laura Sarabia , exjefe de gabinete del presidente Gustavo Petro.

Salamanca aclaró que la Policía es la institución más interesada en el esclarecimiento de estos hechos, teniendo en cuenta que cuatro oficiales de la Dijin están siendo investigados por los mismos. Además, explicó que ellos siguen cumpliendo con sus responsabilidades, pues se respeta el debido proceso y el derecho a la defensa.

Asimismo, el general Salamanca se refirió a una conversación que tuvo con la exdirectora de la Dijin, la general Olga Salazar, sobre las denuncias que se hicieron por interceptaciones.

“Yo hablé con ella y me manifestó que no había sido informada, que no había sido consultada y también ella me manifestó que había fortalecido los controles en la sala de interceptación, pero esperemos que la investigación avance y conozca el país qué realmente pasó”, señaló Salamanca.

Por otro lado, aseguró que existen normas para los investigadores y analistas que se dedican a estas labores y que este tipo de situaciones sirven para revisar y, ajustar dichas normas.

“No todo se hizo a espaldas de la Policía porque aquí cada uno responde por sus actuaciones, pero insisto ante estos hechos, es la autoridad de la Fiscalía quien debe esclarecer investigando”, finalizó el director de la institución.

