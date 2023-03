Exesposa de Nicolás Petro lo acusa de usar el nombre del presidente para recibir dinero de exnarcos

Daysuris del Carmen Vásquez, expareja sentimental de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro , hizo unas comprometedoras acusaciones, en entrevista con la revista Semana, en contra de su exesposo. Lo señaló de recibir millonarias sumas de dinero para la campaña a la Presidencia de su padre, pero que nunca se utilizaron para dicho fin.

Según reveló Vásquez, Nicolás Petro recibió de Samuel Santander López Sierra, alias ‘el Hombre Marlboro’ y quien estuvo condenado por narcotráfico, más de 600 millones de pesos para la campaña de Petro a la Presidencia, suma que “nunca llegó legalmente a la campaña porque él se quedó con ese dinero”.

Además, indicó a ese medio que el hijo del presidente también recibió del ‘Turco Hilsaca’ (hombre investigado por concierto para delinquir) 400 millones de pesos, que, supuestamente, también iban para la campaña presidencial.

La exesposa de Nicolás Petro manifestó que parte de ese dinero se utilizó para comprar una casa en una reconocida zona de Barranquilla, negocio que se cayó, y otra está metida en un CDT.

“Parte del dinero de lo que se entregó para esa casa lo tengo en un CDT. No se lo he devuelto a Nicolás. De hecho, él me quitó el esquema de seguridad por eso”, manifestó Vásquez a Semana.

En esta misma entrevista, la expareja de Nicolás Petro reitero en varias oportunidades que el presidente desconocía los movimientos de su hijo hasta hace apenas unos días, ya que tuvo la posibilidad de hablar con él en el Palacio de Nariño.

“Más que bravo y triste, (el presidente Petro) estaba decepcionado porque él no sabía nada y él ya había tenido una conversación con Nicolás y Nicolás le había negado. Le negó absolutamente todo. Le dije: uno siempre debe escuchar la otra parte de la historia, y yo si fui dispuesta a contarle absolutamente todo. Le conté todo. No le omití nada”, sostuvo Vásquez en la entrevista.

Precisamente, Nicolas Petro, en la tarde de este jueves, publicó un comunicado en sus redes sociales en el que desmintió a su exesposa y afirmó que no conocía a las personas con las que se le relaciona.

“Me vincula con el señor ‘Santa López Sierra’ y el ‘Turco Hilsaca’, personas a las que no conozco, con los cuales no he tenido tratos ni he recibido ningún tipo de apoyo ni directa ni indirectamente. Al respecto, solicito una investigación para esclarecimiento y protección de mi honra y buen nombre”, se lee en el comunicado.

Esclarecimiento a la opinión pública y medios de comunicación. pic.twitter.com/KZScxWWWk0 — Nicolás Petro Burgos (@nicolaspetroB) March 2, 2023

