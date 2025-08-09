Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Encuesta Invamer
Isla Santa Rosa
Paro en Boyacá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Exfuncionarios de la Alcaldía de Daniel Quintero fueron sancionados por contrato con Metroparques

Exfuncionarios de la Alcaldía de Daniel Quintero fueron sancionados por contrato con Metroparques

La exsecretaria de infraestructura durante la alcaldía de Daniel Quintero, Natalia Urrego Arias y Jorge Enrique Liévano Ospina fueron sancionados, destituidos e inhabilitados por 9 años por la Procuraduría General de la Nación.

Exfuncionarios de la Alcaldía de Daniel Quintero fueron sancionados por contrato con Metroparques
Exfuncionarios de la Alcaldía de Daniel Quintero fueron sancionados por contrato con Metroparques
Foto: Alcaldía de Medellín
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: agosto 09, 2025 08:24 p. m.

Un contrato que fue suscrito por $5.226.291.836 entre la Secretaría de Infraestructura y Metroparques, es el documento por el que la Procuraduría, en un fallo de primera instancia, sancionó por 9 años a Natalia Urrego Arias, exsecretaria de infraestructura y Jorge Liévano Ospina, gerente general de Metroparques, por ampliar sin justificación, un contrato que buscaba la conservación de los jardines de la ciudad.

Inicialmente, el documento fue firmado por tres meses, desde el 3 de noviembre de 2020 al 3 de febrero de 2021, pero lo extendieron hasta el 10 de junio de 2021 argumentando la coyuntura del Covid -19 y las medidas adoptadas por los gobiernos nacional, departamentales y municipales.

El Senado elegirá el reemplazo de Margarita Cabello en la Procuraduría
Procuraduría, referencia.
Foto: Google Maps

“La Procuraduría Disciplinaria de Juzgamiento 1 concluyó que las condiciones en las que se modificó el contrato, que llevaron a prorrogar el plazo, desconocieron los principios de la función administrativa como el de economía y el de eficacia”, se lee en el comunicado de la Procuraduría.

Cabe resaltar que el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, respondió en su cuenta de X a esta sanción. “Se robaron Medellín. Falta el jefe de la banda. Que Colombia lo sepa”, indicó.

Según el Ministerio Público, la prórroga de este contrato se hizo con el ánimo de favorecer intereses personales y no para cumplir los fines del Estado. El ente de control calificó estos hechos como conductas gravísimas cometidas con ‘culpa gravísima’.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Daniel Quintero

Medellín