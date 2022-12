Exigencia de visa a venezolanos está desintegrando familias: Migración Colombia

Desde Ipiales, Nariño, el director de Migración Colombia, Christian Krüger, aseguró que antes de la exigencia de visa a venezolanos por parte de Ecuador, cruzaban la frontera cada semana 7.000 migrantes. Dijo que ahora pasan 50 por día y un alto porcentaje del resto de personas cruza por las trochas, cediendo a las exigencias de delincuentes que se aprovechan de esta situación para llevarlos al otro lado.

“La medida impuesta por Ecuador a los venezolanos ha ocasionado que un alto número de estos extranjeros se lance a las trochas, poniendo en riesgo su integridad y su vida para poder continuar con su travesía”, dijo.

“Desde el Gobierno hemos sido enfáticos en afirmar que el cierre de una frontera o la exigencia de un visado no frena una población que migra por hambre y necesidad. Por el contrario, este tipo de medidas lo que ocasiona es que el migrante deba recurrir a redes de tráfico o a la corrupción, para poder lograr su objetivo”, agregó Krüger.

Aseguró que otra dificultad está relacionada con el costo de la visa humanitaria que exige Ecuador, que tiene un costo de 50 dólares, casi inaccesible para los migrantes, teniendo en cuenta que el salario mínimo en el país vecino es de cerca de 3 dólares.

Sumado a ello, aseguró que hay que tener en cuenta la difícil situación que enfrentan al salir del país. Además, les exigen el pasaporte, con el que no cuentan gran parte de los venezolanos.

“La decisión del Gobierno ecuatoriano no solo está limitando la movilidad de estas personas, quienes no tienen 50 dólares para poder pagar la visa que exigen, sino que, además, está desintegrando las familias, ya que las autoridades ecuatorianas no están permitiendo el paso ni siquiera de aquellos venezolanos que tienen visas de otros países como Perú o Chile”, enfatizó.

Indicó que hay 542 venezolanos en los albergues implementados en la zona de frontera, lo cual es una medida temporal que no soluciona la situación a largo plazo.

"Cerca del 80 % de los 542 venezolanos que están distribuidos en los 6 albergues existentes de la ciudad de Ipiales hacen parte de un núcleo familiar, cuyo padre o madre se encuentra en un tercer país diferente a Ecuador”, precisó.

Como también lo afirmó el canciller Carlos Holmes Trujillo, Krüger confirmó que en los próximos días se realizará una reunión entre las Cancillerías de Colombia, Ecuador y las autoridades migratorias de los dos países, con el fin de revisar las implicaciones de esta medida que entró en vigor el pasado 26 de agosto.