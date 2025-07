"Existe posibilidad de prescripción": abogado penalista Miguel González sobre juicio a Álvaro Uribe

El abogado penalista Miguel González, habló en Mañanas Blu con Camila Zuluaga sobre la lectura del fallo en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

González explicó los alcances y procedimientos que acompañan este tipo de decisiones judiciales e indicó que, aunque dicha audiencia estaba destinada únicamente a comunicar el sentido del fallo, la jueza Sandra Liliana Heredia optó por hacer una lectura detallada de las consideraciones del caso, lo que no es común en esta etapa.

“No sé porque, en el sentido del fallo, se han venido generando todas estas consideraciones, cuando no seria el escenario propicio para hacerlo. Esto debería hacerse en el momento de la sentencia", explicó el abogado penalista Miguel González.



Sobre posible prescripción del caso

Uno de los temas que se trataron en la entrevista es la posibilidad de prescripción del proceso. De acuerdo con el abogado González, si el tribunal de segunda instancia no actúa con celeridad, lo cual considera como "improbable", debido a la complejidad del expediente, existe una alta probabilidad de que el caso prescriba.

"Existe la posibilidad de prescripción, porque yo no creo que el tribunal, a la hora de emitir una decisión rigurosa, pueda hacerlo de aquí al 18 de octubre, no se si van a designar una sala especial para eso, pero honestamente no creo que de aquí a esa fecha el tribunal pueda revisar en debida forma esta decisión”, afirmó el penalista.

En medio de la entrevista habló Pedro Viveros, analista político invitado, quien dijo reflexionó sobre las implicaciones políticas que tendría una eventual prescripción del caso.

De acuerdo con Viveros, si el caso termina archivado por vencimiento de términos, se abriría espacio a cuestionamientos sobre la inocencia del expresidente Uribe.

"Lo que menos conviene políticamente es que el caso prescriba", indicó Viveros.

Escuche la entrevista aquí: